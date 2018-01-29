Ege Tıp’tan bir ilk daha

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay yönetimindeki cerrahi ekibi, Gürcistan’ın ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirerek tarihe geçti.

Ege Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyen ve Türkiye’de izsiz tiroid ameliyatı tekniğinin yaygınlaşması konusunda yoğun çaba harcayan Doç. Dr. Özer Makay Gürcistan’da gerçekleştirilen ameliyatla ilgili şöyle konuştu, “Konferanslarımızda ağırladığımız Gürcü meslektaşımız Prof. Levan Ramishvilli, 35 yaşındaki kadın hastası izsiz tiroid ameliyatı olmak isteyince bizimle iletişim kurdu. Ameliyat kararının ardından hastamız, biz ve Gürcistan’da bulunan meslektaşlarımız heyecanlandık.

Ameliyatı, kendi evimizde gibi çok rahat ve başarıyla gerçekleştirdik. Bu hayali; biz Türklerin, Ege Üniversitesinden bir ekibin gerçekleştirmiş olması, hem ülkemiz hem üniversitemiz açısından bizlere büyük gurur verdi.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği, Tiflis Üniversitesi ve medya bize büyük destek verdi.

Komşumuz Gürcistan’da elde ettiğimiz başarıyla onur duyduk. Bu başarımıza katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

‘Ege Üniversitesi uluslararası bir marka’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Alan Odaklı Başarı Ödüllerinde Ege Üniversitesi’nin tıp alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi büyük ve uluslararası bir marka.

Bu markamızı da uluslararası yapan en önemli unsurların başında Tıp Fakültemiz geliyor. Doç. Dr. Özer Makay yönetimindeki değerli ekibimizin Gürcistan’da yapmış olduğu bu başarılı operasyon Ege Üniversitesi’nin bölgemiz için ne kadar önemli bir sağlık üssü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ekibimize ve Tıp Fakültemizde insan sağlığı için emek veren tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA