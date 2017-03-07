Ekmekte kanser riski

Yılda yaklaşık 20 milyon tonluk buğday üretiminin yapıldığı Türkiye'de, üretimde kullanılan sıvı gübre ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması nedeniyle tüketilen ekmeğin insanlarda kanser riskini arttırdığı iddia edildi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, yasal düzenlemelerin çok fazla dikkate alınmadığını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mutlaka denetimleri sıklaştırması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'de her gün kişi başı ortalama üç ekmek tüketilirken, bu da ekmek üzerinde çok fazla tartışmanın yaşanmasına neden oluyor.

Hüseyin Demirtaş da bu konuya dikkat çekerek, zirai ilaçların kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zirai ilaçların artık sadece yaş sebze ve meyvede değil, tahıllarda da kullanıldığını dile getiren Demirtaş, "Örneğin sıvı gübreler ve tarım ilaçları fazla kullanılırsa, bu tüketiciye hastalık olarak geri dönüyor. Çünkü buğday ekmeğe dönüşüyor ve Türkiye'de tüketilen ekmeğin miktarı belli. Bunun önüne geçilmezse vahim sonuçları olur. Ekmeğin fazla tüketilmesi bir süre sonra insanda kansere ve çeşitli hastalıklara neden olabilir" dedi.

HABER MERKEZİ