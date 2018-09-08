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Elektronik sigara, bağımlılığı devam ettiriyor

Sigarayı bırakmada doğru yöntemin önemini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, "Elektronik sigara, dumanındaki nikotin yüzünden kişinin bağımlılığını devam ettiriyor" diye konuştu

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:42
Elektronik sigara, bağımlılığı devam ettiriyor

Acıbadem Adana Hastanesi göğüs hastalıkları doktoru Gamze Uçar, elektronik sigaranın, dumanındaki nikotin yüzünden kişileri bağımlılıktan kurtarmanın aksine bağımlılığını devam ettirdiğini belirtti.Dr. Gamze Uçar, Toraks Derneği Tütün ve Çalışma Sağlık Grubu verilerine göre dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini bu sayının hızla artışa geçeceğini söylerken, sigara tüketimi ile ortaya çıkan kanser çeşitlerine dikkat çekti.

Dr. Uçar, akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında kalıcı hasarlara sebep olan sigara kullanımının kronik bronşit, amfizem, KOAH gibi hastalıklara yol açtığını ve akciğer enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade ederek, “Astım hastalığını da tetikliyor.

Ama özellikle kansere yol açması, belki de en korkutucu sonucu. Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere over (yumurtalık) kanseri, ağız, larenks (gırtlak), farenks (üst yutak), burun ve sinüsler, özefagus (yemek borusu), karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, serviks ve bağırsak kanserleri de dahil olmak üzere bir düzine kansere yakalanma riskini de artırıyor. Tüm bu risklerini düşününce sigarayı bırakmak, hatta sigara dumanı bulunan ortamlara dahi girmemek gerekiyor. Ama tiryakiler için bağımlısı oldukları sigarayı bırakmak, adeta kişiye özel bir strateji ve taktik geliştirmek anlamına geliyor. Tiryakilerin karşısına pek çok farklı yöntemler çıkıyor ve bazen de kafaları karışıyor” diye konuştu.

"Önce, bırakabileceğinize inanmalısınız"

Sigarayı bırakmak için öncelikle istemek ve bırakabilineceğine inanmak gerektiğini belirten Uçar, “Sigarayı neden bırakmak istediğinizi bir kağıda yazarak her zaman görebileceğiniz bir yere asabilirsiniz. Bu isteğinizi size destek olacağını düşündüğünüz dostlarınızla, iş arkadaşlarınızla veya aile yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Ev ve iş yerinizde sigarayı hatırlatacak çakmak veya küllük gibi eşyaları göz önünden kaldırmak faydalı olacaktır. Uygun bir egzersiz programına başlamayı da ihmal etmeyin” dedi.

Elektronik sigaranın, dumanındaki nikotin yüzünden kişilerin bağımlılığını devam ettirdiğinin altını çizen Dr. Gamze Uçar, “Zararsız olduğuna inansa da yine onu içmeye ihtiyaç duyuyor. Oysa, ne olursa olsun, kişinin zihninden sigaraya gibi içilme ihtiyacının çıkarılması gerekiyor. Zaten araştırmalarda da, sigarayı tamamen bıraktırdığına dair onaylanmış bulgular yok” ifadelerini kullandı.

İlaç tedavisi doktor kontrolünde olmalı

Dr. Uçar, bazı insanların, bağımlılığın yanı sıra genetik olarak da yatkın oldukları için sigarayı daha zor bıraktığını belirterek şunları söyledi:

“Bağımlılığı ortadan kaldırmak için üretilen ilaçlar temel olarak beyindeki içme isteğini azaltır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerde kullanılabiliyor. Ancak bu ilaçları mutlaka doktorların önermesi gerekiyor. Zira bu ilaçların da yan etkileri var. Uykusuzluk ve ağız kuruluğu gibi basit etkilerden depresif durumlara kadar ciddi etkiler de oluşabiliyor. Günümüzde giderek yaygınlaşan çeşitli tıbbi olmayan luksopunktur, biorezonans, elektronik sigara ve lazer tedavisi gibi yöntemlerin etkinliği kanıtlanmış yöntemler değil bu nedenle uzmanlar tarafından önerilmiyor.”
İHA

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