Elektronik Sigara sağlığa zarar vermeden bildiğimiz normal sigaranın yüzde yüz gerçekçi simülatörüdür. Normalde kullanılan sigaranın her şeyin taklit ederek birebir gerçekçi his verir. Elektronik sigara çevre dostu bir cihazdır. Birebir gerçekçi simülasyonu ile sigarayı bırakmak isteyenlere bu sürecin rahat ve sorunsuz geçmesinde yardımcı olur.

Elektronik sigara pahalı mı?

Elektronik sigara adından da anlaşıldığı gibi elektronik bir üründür. Uzun yıllar süren çalışmalar ve deneyler ile üretilmiştir. Bunun için verilen emeğin yanında elektronik sigara fiyatı normal sigaralar ile karşılaştırıldığında arada uçurum olacak şekilde ucuzdur.

Aylık ve yıllık olarak sigaraya verilen para ile elektronik sigara fiyatlarını kıyasladığımızda hatırı sayılır miktarda bir paranın cebinize kaldığını göreceksiniz. Üstelik normal sigara kadar sağlığınıza zarar vermediği için ve sağlık masraflarından kurtulduğunuz için elektronik sigaraya ödediğiniz ücretin buna değdiğini göreceksiniz.

Elektronik Sigara, Sigarayı Bırakmaya Yardımcı Oluyor Mu?

Tabii ki evet. Elektronik sigaranın Amacı zaten sigarayı bıraktırmaktır. Sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başlayanlar bugünlük sigara kullanım seviyesine göre belirlenen nikotin kartuşu ile başlayıp 6 hafta bu seviyede Elektronik sigarayı içerek 6. haftadan sonra 4 hafta normal seviyeli nikotin kartuşu kullanmalıdır. Daha sonra yine 4 hafta boyunca düşük seviyeli kartuşla devam ettikten sonra en son olarak 0 nikotin kartuşunu 3 hafta civarı kullanarak sigara ile ilgili tüm alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Elektronik sigara ile sigarayı bırakma süreci sigara içen kişinin sigara içme alışkanlığının ağzına veya çokluğuna göre değişmektedir.

Elektronik Sigara Kartuşunun Sigaraya Oranı Nedir?

Elektronik sigara kartuşlar, paket sigara ile karşılaştırıldığında 1 nikotin kartuşu ortalama 2 paket sigaraya denk gelmektedir. Günde 1 paket veya daha fazla sigara içenler için 3 yüksek doz kartuş, günde 1 paket veya daha az sigara içenler için 3 orta doz kartuş, günde 10 sigara veya daha az sayıda sigara içenler için 3 düşük doz kartuş ilk sipariş verilmesi için ideal oranlardır. En kaliteli ve en uygun fiyatlı elektronik sigara modelleri için http://www.elektroniksigara.co/ ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz.