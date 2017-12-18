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'Epilepsi hastaları endişelenmesin'

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz’ın vefatıyla gündeme gelen epilepsi haberleriyle ilgili açıklama yapan Türk Epilepsiyle Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Naz Yeni, epilepsi hastalarının gündemden etkilenerek gereksiz endişeye kapılmamaları gerektiğini belirtti.

18 Aralık 2017 Pazartesi 14:34
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'Epilepsi hastaları endişelenmesin'

Prof. Dr. Seher Naz Yeni, şunları söyledi: "Türkiye’de yaklaşık 800 bin epilepsi hastası bulunuyor. Hemen her yaştan ve cinsiyetten bireyi etkileyen epilepsi, beyindeki elektriğin aşırı artması sonucunda kişiden kişiye değişen nöbet türleriyle kendini gösteren kronik bir rahatsızlık. Epilepsi, diğer birçok kronik hastalık gibi tedavi edilebilir, uygun ve doğru bir tedavi süreci ile kontrol altına alınabilir. Düzenli tedavi gören hastaların yüzde 60 ile yüzde 70’i tedaviye yanıt verdiği görülüyor. Epilepsi hastaları genel düşüncenin aksine doktor kontrolünde kalarak, ilaç tedavisine özen göstererek düzenli ve beklenen uzunlukta bir hayat yaşayabilir, evlenebilir, çalışabilir ve çocuk sahibi olabilir. Her hastalıkta olduğu gibi epilepside de da tedaviye yanıt vermeyen dirençli formlar bulunuyor. Ancak bu hastalarda dahi çeşitli tedavi alternatifleri oluşturulabilir. Nöbetlerin sıklığı ve şiddeti üzerine tedavi sürecinde bazı olumlu değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle özellikle direnç gösteren epilepsi türleri başta olmak üzere tedavide alternatif oluşturacak yeni ilaçları geliştirme çalışmaları devam ediyor, epilepsinin bu tiplerinde her zaman yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç olacak. Epilepsi, nöbetlerin sıklığı ve günlük hayat üzerindeki etkisi nedeniyle diğer kronik hastalıklar gibi, kişinin depresyona girmesine neden olabilir. Ancak epilepsi hastalığı bu açıdan bakıldığında diğer kronik hastalıklardan farklı değildir. Bu nedenle epilepsili bireyler korkmadan ve umudunu kaybetmeden yakın çevrelerinin de desteğiyle birlikte düzenli tedavilerine devam etmelidir."

HABER MERKEZİ

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