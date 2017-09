Erken önlem gripten koruyor

Sıcak ve soğuk hava dengesinin bozulduğu sonbahar döneminde gribal enfeksiyonlar da etkisini arttırmaya başladı. Bu dönemde özellikle akşam saatlerinde yaşanan soğuk hava, güneşin yüzüne aldanarak önlemini almadan dışarı çıkan insanları öncelikle etkisi altına alıyor. Grip hastası olan insanlar tokalaşma, hapşırma, öksürme, eşyalar ile temasla hastalığını başka birine kolayca geçirebiliyor. Eczacı Duygu Tokaç, yaşanılabilecek bu hastalığın günlük hayatı etkilememesi ve mevsim geçişlerinin rahat bir şekilde geçirmek adına grip aşısı hakkında bilgiler vererek, önemli tavsiyelerde bulundu.

Tokaç, grip hastalığının her dönem değişiklik göstermesi ve bu hastalıktan korunabilmek amacıyla aşı yapılması gerektiğini tavsiye ederek, “Grip virüssel kaynaklı bir hastalık yani antibiyotik kullanmayı gerektirmeyen bir hatalıktır. Virüs vücuda bulaşıyor ve hastalık meydana geliyor. Grip aşısını, diğer aşılar gibi öneriyorum. Yüzde 100 koruyuculuğu var mı? Hayır. Her zaman suşlar (virüsler) değiştiği için farklılık gösteriyor. Ancak her sene de grip aşısı yenileniyor. Dolayısıyla önceki seneleri içeren grip virüsü bulaşırsa, koruyucu özelliği var. Diğer her virüs gibi, diğer her aşı gibi koruyuculuğu var. Fakat ihtimal dâhinde grip de olunabiliyor. Türkiye’de genel olarak sadece grip için söylemiyorum bütün hastalıklarda, hasta olduktan sonra tedavi olma yöntemine gidiliyor. Hastalık öncesi koruyu bir işlem gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Hastayken aşı yapılmıyor’

Eczacı Tokaç, aşı yapıldıktan sonra hasta olunmayacağının garantisinin olmadığını ancak hastalığı hafif şekilde atlatıldığını belirterek, “Hastalıktan sonra aşının yan etkisi oluyor. Hastayken zaten aşı yapılmıyor. Hastalık yokken vücuda mikrop verildiği için hastalık olmadığı sürece vurulabiliyor. Hastalıktan sonra da hafif şekilde atlatmayı sağlıyor. Grip aşısının vurulması her türlü faydalıdır. Grip olmazsınız diye bir şey yok, olabilirsiniz ama en kötü ihtimalle hafif atlatabiliyorsunuz. Yani sonuçta bin tane suş (virüs) içeriyor” şeklinde konuştu.

‘Önlem almak çok daha mantıklı’

Eczacı Duygu Tokaç, gribin günlük hayatı oldukça etkilediğini de söyleyerek, “Grip üst, alt solunum yollarını etkileyebiliyor, genel olarak boğaz enfeksiyonuna sorununa çevirebiliyor. Geniz akıntısı, burun akıntısı, gözyaşı gibi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yani günlük yaşamı etkileyen birçok sorun meydana getiriyor. Tabi bu sorunları yaşamadan önlemini almak çok daha mantıklı grip aşısı da bunun için kullanılıyor. Zaten belirli mevsimsel dönemlerde Eylül-Nisan ayı gibi kullanılıyor. Diğer dönemlerde pek bir etkisi olmuyor” dedi. İHA