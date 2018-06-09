Facia! Yemen'de sağlık sistemi çöktü

Ülkede 26 Mart 2015'ten beri süren çatışmalar, sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Dünya sağlık istatistiklerine göre, Yemen'deki sağlık tesislerinin sadece yüzde 50'si faal çalışırken, kalanı kısmen çalışıyor ya da tamamen durmuş vaziyette. WHO temsilcisi Mehmet Akif Saatçioğlu, ülkede çökmüş olan sağlık durumu, krizin kontrol altına alınması çabaları ve diğer çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Saatçioğlu, "Savaş çemberi, sağlık sektörünün bozulmasıyla, sadece bu sektörü tahrip etmekle kalmayıp, onlarca yıl önce yok olan hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına ve hastalıkların yayılmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Savaş devam ettiği müddetçe hastalıkların yayılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, "Şu anda savaş halindeyiz ve böyle durumlarda herhangi bir ülkede hastalıkların yayılması olası bir durum" olduğunu dile getirdi. Saatçioğlu, bölgedeki ortaklarla ve yerel yönetimlerle başka salgın hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için koruma programı uyguladıklarının altını çizdi.

Hastalıklardan dolayı yüzlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Saatçioğlu, Kolera, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların, mermi ve kurşunların öldürdüğünden daha fazla insanın ölümüne sebep olduğunu ve bu nedenlerin hiçbirinin insan hayatı için kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Bulaşıcı hastalıklar kol geziyor

WHO ve ortakları koleraya karşı büyük bir savaş verirken, 2 binden fazla insanın ölmesi ve 1 milyondan fazla insanın hastalığa yakalanmasına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) mücadelenin bitmediğini söylüyor. Koleranın ortadan kalktığını söyleyemeyiz diyen Saatçioğlu, önceki durumla karşılaştırıldığında hastalığa yakalananlarda azalma olduğunu söyledi.

Saatçioğlu, Uluslararası Sağlık İstatistikleri verilerine göre, Yemen'deki çatışmanın ürettiği hastalıklardan difterinin bin 800 den fazla şüpheli vakaya ve 94 ölüme sebep olduğunu aktardı. Ülkedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden ve bu hizmetlere erişimin kısıtlı olmasından dolayı difterinin yayıldığını ifade eden Saatçioğlu, bir bağışıklık ya da boşluk sorunu olduğunda önlenebilecek hastalıkların yaygınlaştığının altını çizdi.

Yardımları ulaştırmadaki zorluk

İnsani yardım kuruluşları da bazı alanlarda tıbbi malzemeleri temin etmenin zorluklarından şikayet etmişti. Saatçioğlu, sağlık yardımlarının sağlanmasında zorlukların yaşandığını belirterek, WHO’nun yardımları ulaştırma yolları aradığını ve daha fazla insana ulaşılması için erişim eksikliği bahanesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bazı bölgelere ulaşımda zorlukların olduğuna değinen Saatçioğlu, “Bazen bölgelere kolaylıkla ulaşıyoruz ve bazen ulaşamıyoruz. Ancak, yönetimle ve sağlık ortaklarıyla koordineli çalışmamızın neticesinde zorlu bölgelere ulaşıyoruz.” diye konuştu.

AA