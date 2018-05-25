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Fazla hijyen lösemiye neden oluyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çocuklarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan ‘Akut Lenfoblastik Lösemi’ye, fazla hijyenik koşulların neden olduğu ileri sürüldü

25 Mayıs 2018 Cuma 16:56
Fazla hijyen lösemiye neden oluyor

İngiltere'nin önde gelen kanser uzmanlarından biri olan Profesör Mel Greaves, mikroplardan arındırılmış modern yaşam biçimimizin çocuklarda en sık görülen kanser türlerinden birine yol açtığını söyledi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Akut Lenfoblastik Lösemi her iki bin çocuktan birini etkiliyor.

Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Greaves, 30 yıldır yapılan araştırmalarda görülen kanıtların, yaşamın ilk yıllarında yeterli derecede mikroba maruz kalmazsa, bağışıklık sisteminin kanserojen olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu tespit aynı zamanda hastalığın önlenebileceği anlamına da geliyor. Bu tür kan kanserleri, müreffeh toplumlarda daha sık görülüyor ve bu durum da çağdaş yaşam biçimimizdeki bir unsurun hastalığa yol açıyor olabileceğine işaret ediyor.

Daha önce hastalığa elektrik kablolarının, elektromanyetik dalgaların ve kimyasalların sebep olabileceği söyleniyordu. Bu tahminler Prof. Greaves'in Nature Reviews Cancer adlı bilimsel yayında yer alan araştırmasıyla çürütüldü. Araştırmasında dünya genelindeki uzmanlarla işbirliği yapan Prof. Greaves hastalıkta üç aşama bulunduğunu vurguladı:

Hastalığı hazırlayan üç aşama

- Birinci aşama durdurulması pek mümkün olmayan anne karnındaki bir genetik mutasyon oluyor.
- Daha sonra yaşamın ilk yılında çeşitli mikroplara yeterince maruz kalınmaması nedeniyle bağışıklık sistemi tehditlerle doğru şekilde başa çıkmayı öğrenemiyor.
- Bu hal de çocuklukta karşılaşılan bir enfeksiyonun bağışıklık sisteminin hata vermesine ve lösemiye neden oluyor.

Bu teori, tek bir araştırmadan elde edilen bir sonuç olmaktan ziyade, çok sayıda araştırmada yapılan tespitlerin bir yapboz gibi bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Prof. Greaves, "Bu araştırma, Akut Lenfoblastik löseminin net bir biyolojik nedeni olduğunu ve bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş çocukların geçirdiği çeşitli enfeksiyonla tetiklendiğini gösteriyor" dedi.

Sosyal temas teşvik edilmeli

Prof. Greaves "En önemlisi aslında çoğu vakada löseminin önlenebilir olması" diyor ve çocuklara yoğurt gibi yiyeceklerle bir iyi bakteri kokteyli verilmesini öneriyor. Greaves ayrıca, anne ve babaların sık görülen önemsiz enfeksiyonlar konusunda daha rahat davranmasını ve diğer, daha büyük çocuklarla sosyal teması özendirmelerini taviye ediyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SağlıkHijyenLösemiHastalıkTemizlik
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