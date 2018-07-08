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Fazla simit tansiyonu zıplatıyor!

Kefir, keten tohumu, susam, D vitamini, zerdeçal, hep ‘mucize’ olarak adlandırılır

08 Temmuz 2018 Pazar 17:40
Fazla simit tansiyonu zıplatıyor!

Peki kime göre faydalı, kime göre zararlı? Diyetisyen Arzu Yamanel, doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı: “Fazla D vitamini kemikleri zayıflatır, susamın fazlası baş dönmesi yapar, tansiyonu fırlatır. Kefirin fazlası kilo yapar, kan sulandırıcı içen keten tohumundan uzak durmalı. Keten tohumu; başta sindirim sistemi olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle kabızlık, yüksek kolesterolün düşürülmesi, antienflamatuvar özellikleri ve zayıflamada kullanılır.

Bununla birlikte eğer kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız, keten tohumu kullanmayın. Diyabet ilaçları kullananlarda keten tohumu mutlaka uzman kontrolünde kullanılmalı, çünkü kan şekerini hızlıca düşürebilir. Ekinezya ise özellikle iltihap giderici, bağışıklık sistemini uyarıcı, antioksidan ve yara yeri iyileştirici özelliklere sahip birçok kimyasal madde içerir.

En çok yararlı olduğu yer üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ancak otoimmün hastalıklar (lupus, romatoid artrit), MS ve verem gibi hastalıklarda kullanılmamalıdır. Yan etki olarak baş ağrısı, halsizlik, bulantı, mide ağrısı, kabızlık ve döküntü, görülebilir."
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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