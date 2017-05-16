Felçli hastalara umut olabilir

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve Türk Mühendisleri tarafından üretilerek geliştirilen ‘El Rehabilitasyon’ cihazı projesi kapsamında, felç rahatsızlığı sonucu ellerinde hemipleji olgu bulunan hastalara, cihaz yardımıyla temel egzersiz yaptırılarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor.
Sakarya Ünivesitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisiği bölümünden Prof. Dr. Osman Eldoğan öncülüğünde yürütülen ‘El Rehabilitasyon’ cihazı projesinde SAÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu, SAÜ Mekatronik Mühendisiği bölümünden Doç. Dr. Durmuş Karayel ve Arş. Gör. Kasım Serbest, Spor Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Çilli, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız yer alıyor. Ekip, 18 aylık bir süre içerisinde sık sık bir araya gelerek proje üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Proje kapsamında ellerinde felç bulunan hastalara temel egzersiz yaptırarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor. Hastalar cihazın üzerinde bulunan ve kuvvet-hareket aktarımı için tasarlanmış olan eyleyiciler sayesinde, cihazı giydiklerinde parmaklarına pasif egzersizler denilen temel egzersizleri, ekstansiyon-fleksiyon denilen parmakları açıp kapama şeklinde gerçekleştirilen egzersizleri cihaz yardımıyla gerçekleştirebilecekler. Bu sayede tedavi sürecini hem daha da kısaltmayı ve hastaların ev, iş ortamında herhangi bir zaman kaybına uğramadan, zaman sıkıntısı olmadan rahatça kullanabilmeleri sağlanacak.