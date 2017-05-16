Felçli hastalara umut olabilir

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öncülüğünde yürütülen ve Türk Mühendisleri tarafından üretilerek geliştirilen ‘El Rehabilitasyon’ cihazı projesi kapsamında, felç rahatsızlığı sonucu ellerinde hemipleji olgu bulunan hastalara, cihaz yardımıyla temel egzersiz yaptırılarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor.

Sakarya Ünivesitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisiği bölümünden Prof. Dr. Osman Eldoğan öncülüğünde yürütülen ‘El Rehabilitasyon’ cihazı projesinde SAÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu, SAÜ Mekatronik Mühendisiği bölümünden Doç. Dr. Durmuş Karayel ve Arş. Gör. Kasım Serbest, Spor Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Murat Çilli, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız yer alıyor. Ekip, 18 aylık bir süre içerisinde sık sık bir araya gelerek proje üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Proje kapsamında ellerinde felç bulunan hastalara temel egzersiz yaptırarak el fonksiyonlarını geri kazandırmak amaçlanıyor. Hastalar cihazın üzerinde bulunan ve kuvvet-hareket aktarımı için tasarlanmış olan eyleyiciler sayesinde, cihazı giydiklerinde parmaklarına pasif egzersizler denilen temel egzersizleri, ekstansiyon-fleksiyon denilen parmakları açıp kapama şeklinde gerçekleştirilen egzersizleri cihaz yardımıyla gerçekleştirebilecekler. Bu sayede tedavi sürecini hem daha da kısaltmayı ve hastaların ev, iş ortamında herhangi bir zaman kaybına uğramadan, zaman sıkıntısı olmadan rahatça kullanabilmeleri sağlanacak.

‘Ev ortamında rehabilitasyona uygun ilk cihaz’

Geliştirilen cihazın fikri hakları, faydalı model haklarının Türk Mühendislere ait olduğunu söyleyerek, ülkemizde ticari olarak kullanılabilecek ve ev ortamında rehabilitasyona uygun ilk cihaz olduğunu belirten Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümü Arş. Gör. Kasım Serbest, “Bu projeyi fakültemizdeki diğer hocalarımızla birlikte ben de dahil olmak üzere proje ekibimiz güzel ve orijinal bir çalışma ortaya koymak için 18 aylık bir sürede işlemleri tamamladık. Bu projede amacımız, ev ortamında kullanıma uygun, taşınabilir ve düşük maliyetli bir el rehabilitasyon cihazı, fizik tedavi cihazını yerli imkanlarla geliştirmekti. Zaten TÜBİTAK projesinin ana fikride bu şekildeydi. Geliştirmiş olduğumuz bu cihaz için hem tasarımı Türk Mühendislere ait diyebiliriz. Fikri hakları, patent faydalı model gibi hakları da yine Türk Mühendislere ait olmak üzere, ülkemizde ticari olarak kullanılabilecek ve ev ortamında rehabilitasyona uygun ilk cihaz diyebiliriz. Bu cihazların benzerleri yurt dışında geliştirilmekte ve geliştirilen bu ticari cihazlarda ülkemizde satışa sunulmakta. Fakat çok yüksek maliyetle bu cihazların satışı gerçekleştirilmekte. Bizim amaçlarımızdan biri de, yerli sermaye ile üretmiş olduğumuz bu cihazı, düşük bir maliyetle piyasaya sürerek tüm hastaların rahatlıkla kullanabileceği bir cihaz haline getirmek” dedi. İHA