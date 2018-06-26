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Fibromiyalji en çok işkoliklerde görülüyor

Halk arasında kulunç olarak da bilenen, yumuşak doku romatizması anlamına gelen 'fibromiyalji'nin pek çok kişiyi etkisi altına aldığını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Özlem Solak, bu rahatsızlığın ise yüzde 80 oranında mükemmeliyetçi kadınlar ve işkoliklerde görüldüğünü söyledi

26 Haziran 2018 Salı 17:31
Fibromiyalji en çok işkoliklerde görülüyor

Yumuşak doku romatizması olarak da bilinen fibromiyalji hastalığı vücutta yaygın ağrılar, belirli anatomik bölgelerde hassasiyet, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk ile kendini belli eden ve sıklıkla psikolojik sorunların eşlik ettiği eklem dışı romatizmal bir hastalık olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Özlem Solak, "Genel toplumda görülme sıklığı yüzde 2-4 arasındadır. Fibromiyalji tanısı konan hastaların yüzde 70-90’ını kadınlar oluşturur. Başlangıç yaşı 30-50 yaş arasıdır.

Fibromiyalji sendromunun nedeni tam olarak anlaşılamamış olmakla beraber son yıllarda yapılan araştırmalarda önemli ipuçları elde edilmiştir. Genel olarak kasla ilgili patolojiler, yapısal, biyokimyasal, nörohormonal, santral sinir sistemi, immunolojik, psikolojik ve çevresel faktörlere ait kanıtlar bulunmuştur" dedi.

Uyku düzensizliği en büyük şikayet

Uyku düzensizliğinin, fibromiyalji hastalarında sık görülen şikayetlerden biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özlem Solak, "Büyük çoğunluğunda dinlendirmeyen uyku hikayesi vardır. Genellikle uykuya dalmada sorun vardır. Hastalar sık sık uyanarak uykularının bölündüğünden yakınırlar.

Bu durum hastaların sabahları dinlenmemiş olarak uyanmaları sonucunu doğurur. Hastaların yaklaşık yarısında el ve ayaklarda şişlik şikayeti vardır. El ve ayaklarda karıncalanma, iğne batma hissi, duyu kaybı gibi duyusal bozukluklardan da yakınırlar. İrritabl kolon sendromu olarak tanımlanan, karın ağrısı, karın krampları, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi herhangi bir nedene bağlanamayan mide ve bağırsak şikayetleri de fibromiyalji hastalarında görülebilir.

Klasik ağrı kesiciler, fibromiyalji hastalarında işe yaramaz, ağrıda azalma sağlamaz. Fibromiyaljinin tedavisinde ilaç dışı tedaviler ön plana çıkmaktadır. Aerobik egzersizler, yani yürüme, bisiklet sürme, yüzme ve su içi egzersizler gibi kas dayanıklılığını arttıran egzersizlerin fibromiyalji hastalarının şikayetlerinde ciddi oranda rahatlama sağladığı gösterilmiştir" şeklinde konuştu.
İHA

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