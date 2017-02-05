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Fitoterapi Uzm. Dr. Hakan Özkul'dan 4 Şubat Kanser Günü Açıklaması:

Fitoterapi Uzm. Dr. Hakan Özkul: "Kanser türlerinin çok önemli bir kısmı, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır."

05 Şubat 2017 Pazar 00:51
Fitoterapi Uzm. Dr. Hakan Özkul'dan 4 Şubat Kanser Günü Açıklaması:
 

 

Kanser, dünya ve ülkemiz genelinde giderek artan çok büyük bir sağlık problemidir.  Toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Ancak şu da iyi bilinmelidir ki kanser türlerinin çok önemli bir kısmı, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır. “Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat Günü Kanser ile ilgili farkındalığı arttırmak ve halkın daha bilinçli olmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Sağlık Toplantısı’nda “Dünya Kanser Bildirgesi”  yayınlanmış ve bu bildirgede global kanser yüküne değinilerek kanser kontrolünün önemi vurgulanmıştır.

 

Bizler, kansere bağlı ölümlerin engellenmesine yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda, çok sayıda kanser hastasının bu illetten kurtulmasına vesile olduk ve dualarını aldık. Daha fazla kanser hastamıza umut ışığı olabilmek için, Şifa bulan kanser hastalarımız ile röportajlar yaptık, ve internet sitemize yükledik. www.doktorhakanozkul.com

Şunu da içtenlikle söylüyorum. Kanser illeti ile savaşan hastalarımız bizimle irtibata geçsinler. Şundan emin olsunlar ki, kanser ile olan savaşlarında umutsuz ve yalnız değilsiniz! 4 Şubat Kanser gününde, tüm kanser hastalarımıza Allahtan acil şifalar dilerim.

 

 

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