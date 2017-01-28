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Gece ateşi brusella belirtisi olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kiraz, ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkan Brusella hastalığı konusunda vatandaşları uyardı.

28 Ocak 2017 Cumartesi 22:20
Gece ateşi brusella belirtisi olabilir
 Halk arasında ‘Peynir hastalığı’ ya da ‘Malta humması’ olarak da bilinen brusella hastalığının brusella adlı bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon hastalığı olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kiraz, hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hastalığın bulaşıcı olduğunun altını çizen Uzmanı Dr. Mehmet Kiraz, “Bu hastalık, insanlara genellikle çiğ sütten yapılan ve taze olarak yenilen süt ürünleri ile bulaşır. Fakat bu hastalığın bulaşabilmesi için sütün iyice kaynatılmadan peynir, tereyağı, kaymak ve yoğurda dönüşmesi gerekiyor. Süt iyi kaynatılırsa bu hastalık olmaz. Kaynatılmayan sütten peynir, tereyağı, kaymak yapılması başta brusella olmak üzere, birçok mikrobun insana bulaşmasına neden olmaktadır. Hastalıktan korunmak için sütün iyi kaynatıldıktan sonra içilmesi, yoğurt, tereyağ, kaymak ve peynir yapılması gerek. Aksi takdirde hastalığa yakalanma riski fazla. Bu bakteri sütün içinde soğuk ortamda 10 gün, beyaz peynirde 2 ay, tereyağında 4 ay canlı kalır” dedi.
Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde bu hastalığın görülme sıklığının daha fazla olduğunu dile getiren Uzman Dr. Mehmet Kiraz, “Hastalık, koyun ve keçilerin idrarıyla bulaşan gıdalarla temas edenlere de bulaşır. Bu hastalığa yakalanan insanların idrarında da bakteri çoktur. Bu nedenle idrarla insanlara bulaşma riski de fazladır. Çünkü bakteri sağlam deriden de vücuda girer” şeklinde konuştu.

‘Gece ateşiniz varsa doktora başvurun’

Hastalığın ateş, gece terlemesi ve genel vücut ağrıları, eklem ağrıları, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler gösterdiğine dikkat çeken Dr. Kiraz, “Mikrop vücuduna giren kişide ilk belirtiler terleme, ateş ve baş ağrısı ile başlar. Genelde ateş ve terleme geceleri görülür. Israrcı bir ateşiniz ,baş ağrınız,kas ağrınız veya alışılmadık bir yorgunluğunuz varsa ve hastalık için herhangi bir risk faktörü taşıyorsanız doktora görünmeniz gerekir.Ancak her terleme ve ateş bu hastalığa yakalandığınız anlamına gelmez.Bu mikrobun vücudunuzda bulunup bulunmadığını tahlillerle ortaya çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Brusella hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Kiraz, bu hastalıkta en sık gözlenen bulguların karaciğer, lenf bezlerinde büyüme ve dalak büyümesi olduğunu dile getirdi. Hastalıkta erken teşhis ve tedavinin önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Kiraz, tedavinin aksatılması durumunda ya da aynı şartlara maruz kalınması durumunda hastalığın tekrar edebileceğini belirtti. İHA
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