Gece Yatmadan Önce Bu Gıdalardan Uzak Durun

Yağlı gıdalar: Yağlı, ağır gıdalar yemek, ertesi sabah kendinizi halsiz hissetmenize sebep olacaktır. Mideniz bu gıdaları sindirmek için kapasitesinin üzerinden bir performans göstermek zorunda kalacaktır. Yatağa girmeden fast food, fındık, dondurma gibi gıdalara yaklaşmayın.

Yüksek karbonhidrat ya da şekerli gıdalar: Yatmadan önce canınız tatlı bir atışmalık çekebilir. Bu sizi mutlu ve huzurlu hissettirecektir. Ancak bu durumda büyük bir dilim çikolatalı kek yemek, kan şekerinizi yükselterek enerji seviyenizi arttırabilir. Bunun üzerine bir elmalı kraker yiyebilirsiniz. Gece yatmadan önce beyaz undan yapılan kek, kurabiye ve tatlılardan uzak durun.

Kırmızı et ve diğer proteinler: Yağlı gıdalar gibi gece geç saatlerde tüketilen kırmızı veya beyaz et midenizi gece boyunca sizi rahatsız edecektir. Çünkü bu yiyeceklerin sindirimi hayli zordur. Eğer canınız çok et çekiyorsa o zaman, çok ince dilimlenmiş hindi göğüs eti veya bir fincan yoğurt tüketin. Tamamen proteinden uzak durun demiyoruz ancak gece yatmadan önce tüketilecek olan proteinin porsiyonunun küçük olmasına özen gösterin.

Baharatlı gıdalar: Baharatlar tüketebilirsiniz ama gece geç saatlerde yiyeceklerinizde özellikle acı baharatlar tüketmeyin. Baharatlı, biberli gıdalar mide sorunlarına neden olabilir. Baharatlı yiyeceklerde bulunan kimyasallar da uyumayı zorlaştırabilir, sizin rahatlamanız yerine canlanmanıza yol açabilir.

Büyük bölümlerini: Geç gece saatlerdeki atıştırmanız hiçbir zaman bir gece yarısı yemeğine dönüşmemelidir. Eğer aç bir şekilde uykuya dalmak sizin için sorun oluyorsa o zaman yapacağınız atışmanın kalorisinin 200’ün altında olması gerekiyor. Peki ne yemelisiniz? Sizin açlığınızı bastıracak ama uykunuzu da bozmayacak yiyecekleri tercih edin. Uykuyu uyaran tatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Çok fazla içki tüketmeyin.