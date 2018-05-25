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Genç insanın kalbi neden durur?

Gençlerde görülen ani ölümlerin ardından yapılan otopsilerde, ölüm nedeninin üçte ikisinin kalp hastalıkları olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle geçmişte ailesinde kalp durması olan kişileri uyardı

25 Mayıs 2018 Cuma 17:37
Genç insanın kalbi neden durur?

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, son zamanlarda artan ve ortada hiç sebep yokken görülen ani ölümler hakkında şunları söyledi: "Ani kardiyak ölümün başlıca nedeni kalp damar tıkanıklığı nedeniyle gelişen kalp krizidir.

Gençlerde sigara, kokain-amfetamin gibi maddelerin kullanımı, doğuştan ailevi kolesterol yüksekliği, genç yaşlarda başlayan şeker hastalığı, hipertansiyon ve doğuştan koroner damar çıkış anomalileri kalp krizine neden olabilir.

Toplumdaki yaygın kanının, kalp hastalığının genellikle ileri yaşlarda görüldüğü yönünde olduğunu belirten Prof. Dr. Duygu, “Halbuki sigara, uyuşturucu madde kullanımı, modern ve sanayileşen toplumun getirdiği yanlış beslenme, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarının erken yaşlarda görülmesine yol açmıştır.

Gençlerde görülen ani ölümlerin ardından yapılan otopsilerde de ölüm nedeninin üçte ikisinin kalp hastalıkları olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Hamza Duygu, son zamanlarda daha önceden hiçbir belirti vermeden 35 yaş ve altında görülen ani ölümlerin medya aracılığı ile maalesef daha fazla duyulmaya başladığını, bu durumun da toplumda derin bir üzüntü ve endişe oluşturduğunu ifade etti.

Gençlerde ani kardiyak ölüm nedenleri

Gençlerde ani kalp ölümlerine yol açan pek çok etken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı kalp krizlerine ilave olarak, aort damar yırtılması, akciğer embolisi, kalp yetersizliği, doğuştan kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp kası iltihabı, doğumsal kalp hastalıkları, bazı ciddi ritm bozuklukları (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, WPW sendromu, brugada sendromu, aritmojenik sağ ventriküldisplazisi) ile toksik, uyuşturucu madde kullanımının neden olabileceğini belirtti.

Ailesinde ani kalp durması yaşayan kişilerin mutlaka kalp merkezine başvurup aile taraması yaptırması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Duygu, profesyonel sporcularda veya egzersiz programına yazılacak kişilerde bunun daha da önemli hale geldiğini, kalbe bağlı ani ölümlerin genellikle sportif aktiviteler sırasında görüldüğünü kaydetti.

Kalp damar tıkanıklığı, aort damarında genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme sebebiyet verecek durumların saptandığı kişilerde erken tanı ile ani kalp ölümlerinin durdurabileceğine dikkat çeken Duygu, kalp sağlığı açısından düzenli kontroller yaptırılarak bu katastrofik sonuçların önüne geçilebildiğini söyledi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziObeziteGenç
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