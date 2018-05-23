Genom Projesi masaya yatırıldı

Biyoinformatik alanının bilinirliğini arttırmak ve alanında uzman kişilerle bu alandaki gelişmeleri masaya yatırmak için, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğretim üyelerinin kurduğu PHI TechBioinformatics şirketinin öncülüğünde, GTÜ ve TÜBİTAK Marmara Teknokent desteğiyle Biyoinformatik Forumu 2018 gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Biyoinformatik Forumu alanında uzman akademisyen, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Biyoinformatik Forumu 2018’in açılış konuşmaları GTÜ Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi ve PHI TechBioinformatics kurucu ortağı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Durmuş ve GTÜ Rektör V. Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tarafından yapıldı.

‘Genom Dizileme ve Biyoinformatik’ başlığıyla gerçekleştirilen forumda, Türk toplumunun genetik yapısını tespit ederek kişiye özel tedavi çözümlerini mümkün kılmak için önemli bir adım olan Türkiye Genom Projesi konuşuldu.

Amerika’daki saygın NIH (NationalInstitute of Health) benzeri bir işlev görerek sağlık alanında yapılan araştırmaların klinik uygulamalara dönüşmesinde rol oynayacak olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türk toplumundaki yüz bin insanın genomunu dizilemeyi hedefleyen Türkiye Genom Projesini başlatıyor.

Genetik hastalıkların teşhisinde yeni dönem

Biyoinformatik Forumu’na katılan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜSEB’in kapsamı ve misyonu hakkında bilgi verdikten sonra, Türkiye Genom Projesini yürüten TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, projenin aşamaları ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Genom projesi ile Türkiye’de insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, genetik hastalıklar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, kompleks hastalıkların tanısı için yeni biyobelirteçlerin keşfi, genetik hastalıkların ve kanserlerin erken tanısı, yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve kişiye özel tedavi alanlarında yeni bir bakış açıları kazandırılacak.

Yeni nesil genom dizileme tekniklerinin hayatımıza girişini ve biyoinformatik biliminin de desteğiyle sağlık alanını nasıl dönüştürmeye başladığını özetleyen konuşmasıyla GTÜ Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi ve PHI TechBioinformatics kurucu ortağı Doç. Dr. Tunahan Çakır’ın ardından genom dizilemenin klinik uygulamalarına dair konuşmalar programda yer aldı.

Öncelikle, Yale Üniversitesi Genom Analiz Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Kaya Bilguvar, klinik için genom profillemenin sağladığı büyük avantajlardan ve hala aşılması gereken zorluklardan söz etti. Ardından, Almanya’daki saygın bir genetik tanı laboratuvarında Tıbbi Raporlama ve Tıbbi Biyoinformatik Direktörü olarak çalışan Dr. Zafer Yüksel, genom dizileme yaklaşımının klinik uygulamalarına çeşitli örnekler verdi.

İHA