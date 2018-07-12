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Göz alerjisi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbakan, göz alerjilerinin önemine dikkat çekerek, alerjilerin göz üzerinde kalıcı hasarlara yol açabileceğini bu nedenle tedavinin önemsenmesi gerektiğini söyledi

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:31
Göz alerjisi kalıcı hasarlara sebep olabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbakan, göz alerjileri hakkında açıklamalarda bulundu. Alerji çeşitlerini çok farklı tipler olduğunu belirten Op. Dr. Yeşilbakan alerjiyi, "Temel olarak alerjen dediğimiz vücudumuzun savunma sistemini harekete geçiren makyaj, polen, kimyasal madde, toz ve sebebi bilinmeyen pek çok uyarıcının vücudumuzda oluşturduğu bir reaksiyon türüdür" diyerek tanımladı.

Alerjinin önemsenmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Tayfun Yeşilbakan, "Çevresel şartlara karşın uyaranlar ile gözümüzde bir temas olduğunda gözde kızarıklık, batma, yanma, sulanma, kaşıntı gibi belirtiler meydana geliyor. Alerjinin çok farklı tipleri var. Bunlar bazen hafif bir reaksiyon şeklinde olabilirken, bazen de şiddetli, süregelen, sık tekrarlayan formlarda da gelişebiliyor.

Vücudu alerjiye karşı çok duyarlı olan kişiler var, bunlarda alerji çok daha şiddetli, uzun süreli oluyor ve daha zorlayıcı bir tedavi süreci uygulanıyor. Bazı insanlarda hiç alerji olmamasına rağmen bazı insanlarda alerji gelişiminin en temel sebebi genetik yapısı, bünyesi ve çevresel şartlardır.

Bu çevresel şartların tam olarak ne olduğu her zaman bilinmeyebiliyor. Biz bu faktörü tespit etmek için alerji immünoloji testi yapıyoruz. Bu testlerin sonucuna göre de özel immünoterapi dediğimiz, alerjiye karşı vücudumuzu duyarsızlaştıran bir tedavi protokolü uygulanıyor" diye konuştu.

Alerjiden korunmak için ne yapmalıyız?

Alerjiden korunma yöntemlerini sıralayan Op. Dr. Yeşilbakan, "Alerji reaksiyon gösterdiğinde yüzümüzü bol soğuk su ile yıkamalıyız. Buradaki amaç göze temas eden alerjen maddeleri göz yüzeyinden uzaklaştırmaktır. Alerjik yapıda olan kişilere beyaz siperli şapka kullanımını tavsiye ediyoruz, buna ilaveten geniş güneş gözlükleri ve araçlarımıza taktıracağımız polen filtreleri, bu filtrelerin düzenli değiştirilmesi, aracımızı camları kapalı kullanmak da gözlerimizi alerjik maddelere karşı korur. Alerjiye sebep olan madde biliniyorsa eğer bu maddeden de yapabildiğimiz kadar kendimizi soyutlamalıyız.

Önemle belirtmek istediğim bir husus var ki; dışarıdan alınan yabancı bir madde ilk kullanımda alerjiye sebebiyet vermemiş olabiliyor. İkinci kullanımda belki üçüncü kullanımda alerji meydana gelebiliyor. Bir madde bir kişide hiç alerji yapmayabiliyorken, ikinci bir kişide hafif dozajda alerjiye sebep olup, aynı madde üçüncü başka bir kişide şiddetli alerjiye sebep olabiliyor; yani hangi maddenin hangi kişide kaçıncı seferde alerji yapabileceği bilinemeyebilir" dedi.
İHA

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