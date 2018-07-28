Gözlüğünüz UV filtreli olsun

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Us, UV ışınları göz çevresindeki ciltte lekelenme, kırışıklık, göze et yürümesi, katarakt, sarı nokta hastalığı ve hatta kanser riskine bile sebep olabildiğini ifade etti.

Gözleri, güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarından korumanın en etkili yollarından biri güneş gözlüğü kullanmak olduğunun altını çizen Us, “Yaz aylarında özellikle güneş altında uzun süre vakit geçirenler mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı.

Ancak gözlük seçerken öncelikle yüzde 100 UV bloke edici özelliği olan gözlüklerin tercih edilmesi gerekir. Güvenilir olmayan yerlerde veya sokak tezgahlarında satılan gözlüklere karşı temkinli olunmalıdır” dedi.

UV filtreli gözlükleri tercih edin

Gözleri korumak ve görme kalitesini artırmak için güneş gözlüklerinin gerekliliğine değinen Dr. Mehmet Us, “Normal şartlarda güneşli ve parlak ışıklı ortamlarda göz bebeklerimiz, göze zararlı ve fazla ışığın girmesine engel olmak için küçülürler.

Gözlük kullandığımızda ise ışık koyu renk bir camı geçerek geldiği için göz bebeklerinde bir büyüme meydana gelir ve daha fazla ışığa maruz kalır. Bu nedenle, eğer kullanılan güneş gözlüğünün UV bloke edici etkisi yoksa veya yeterli değilse istenmeyen, göz için zararlı olan ışınlar göze zarar verir.

Güneş gözlüklerinin koruma özelliği camlarında UV filtresi olup olmamasına bağlı” diye konuştu.

UV filtresinin gözlük camının hamurunda bulunduğunu anlatan Dr. Mehmet Us, gözlük alırken markasına ve fiyat avantajına bakılmadan önce yüzde 100 UV koruması olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Gözlüklerin zararlı UV ışınlarından korumanın yanı sıra, görme kalitemizi arttırmak, göze zararlı toz ve yabancı cisimlerin gelmesine engel olmak gibi faydaları olduğu da unutulmamalıdır” dedi.

Açık renk gözlüler dikkat

Açık renkli gözlere sahip olanlara da uyarılarda bulunan Dr. Us, “Mavi, yeşil veya ela gibi açık renkli gözlere sahip olan kişiler daha az pigmente sahip olduklarından güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarına karşı daha hassas olabiliyorlar.

Bu kişiler UV filtreli güneş gözlüğü kullanmanın yanı sıra güneşin en yoğun olduğu saatler olan sabah 11 ile öğlenden sonra 4 arasında dışarıda olmamaya özen göstermelerinde fayda var” ifadelerini kullandı.

İHA