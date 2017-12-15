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Grip, menenjite neden olabilir

Kış aylarında sık rastlanan grip vakaları konusunda uyarılarda bulunan KBB Uzmanı Op. Dr. Bülent Agüloğlu, özellikle çocuklarda uzun süren burun akıntılarının mutlaka bir uzmana gösterilmesi gerektiğini, aksi halde grip vakasının orta kulak iltihabına, oradan da menenjite kadar gidebileceğini belirtti

15 Aralık 2017 Cuma 17:23
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Grip, menenjite neden olabilir

KBB Uzmanı Op. Dr. Bülent Agüloğlu, kış aylarında sık rastlanan üst solunum yolu vakalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarda grip vakalarında ve uzun süren burun tıkanıklarında ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Agüloğlu, çocuklarda kulak şikayetlerinin görülmesi halinde mutlaka bir uzmana götürülmesi gerektiğini ifade etti. Orta kulak iltihabına dönüşen grip vakarının hemen tedavi edilmesi gerektiğini kaydeden Agüloğlu, aksi halde önemsiz görünen grip vakasının işitme kayıpları, hatta menenjite yol açabileceğini söyledi.

Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık karşılaşılan vakalar arasında yer aldığını belirten Agüloğlu, “Kendini basit bir nezle şeklinde gösterebileceği gibi sistemik bir takım hadiselere yol açabilen gribal enfeksiyon, sinüzit, faranjit ve bademcik enfeksiyonu gibi hatta daha geniş yelpazede gırtlak enfeksiyonu olan garanjit gibi hastalıklarla kendini göstermektedir.

Burada tabii ayrım çok önemli bizim için. Çoğu zaman birinci basamak sağlık merkezlerinde bunların çok sağlıklı ayrımı yapılamamasından dolayı bilinçsizce antibiyotik kullanımı, gereksiz ilaç yükleri ile hastalar hem maddi anlamda hem de sağlık açısından ciddi kayıplara uğramaktadırlar.

Bunun önüne geçmek için bunların ayrımını yapıp, ona göre ciddi tedavi protokolleri oluşturup hastanın en kısa sürede ve minimal ilaç kullanımıyla bunların atlatılmasını öncelikli hedeflerimiz arasına almaktayız” dedi.

Grip deyip geçmeyin

Özellikle çocuklarda görülen burun akıntılarına grip deyip geçmemek gerektiğini ama her burun akıntısında da doktora gitmenin doğru olmadığını vurgulayan Agüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bir çocuk burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz yaşarması, hafif ateşle bir hastalığı başlamışsa ve daha sonra birkaç gün içerisinde geceleyin özellikle ani başlayan yüksek ateş, bulantı, kusma ve şiddetli ağlamalarla, çığlık atar tarzda ağlamalarla uyanmışsa bu daha çok orta kulak enfeksiyonuna çevirdiğini, orta kulak enfeksiyonunun başladığını gösteriyor.

Tabii bu durumda hemen bir kulak, burun, boğaz uzmanına göstermekte fayda var. Telaş etmelerine gerek yok. Çoğu zaman aileler apar topar acile gidiyorlar, orada da maalesef damlalar gibi hiç önermediğimiz kulak damlaları, bir takım ilaçlar veriliyor. Sonrası çok daha ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Tabii bu ortak kulak enfeksiyonlarını doğru tedavi ettiğimiz zaman kendiliğinden sınırlayıp iyileşecektir.

Ancak tedavi edilemeyen ya da kişinin altta yatan bir rahatsızlığı varsa şayet orta kulak enfeksiyonu işitme kaybından en çok korktuğumuz menenjit gibi, yüz felci gibi sıkıntılı komplikasyonlara çevirme durumu olabileceğinden çoğu zaman ailelere çocuklarının üst solunum yolu enfeksiyonu olmasından korkmamalarını, kulağı ağrıdığı veya kulağından şüphe ettikleri zaman hemen KBB uzmanlarına götürmeleri gerektiğini söylüyoruz.

Kulak önemli bir organ, önü alınamadığı zaman ciddi problemlere yol açabilecek bir hadise. Çocuk yaşta işitme kaybına yol açtığını düşünseniz hem sosyo-kültürel gelişimini hem psikolojik gelişimini ciddi anlamda etkileyebilir. Grip deyip geçmemek lazım. Basit bir soğuk algınlığında çok doktora gitmeye gerek yok ama gribal enfeksiyonda görünmekte fayda var, özellikle uzamış vakalarda” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KışAyGripIltihabMenenjit
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