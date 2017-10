Grip, risk gruplarında ölümcül olabilir"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Acil Dahiliye Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, gribin, her yıl bütün dünyada 10-20 kişiden birini etkilediğini, özellikle risk gruplarında yüksek ölüm oranına neden olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 250-500 bin kişi grip ve neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölmektedir. Grip virüsleri zatürre, beyin, beyin zarı, kalp kası, orta kulak iltihapları ile akut bronşite neden olarak ölüm riskini arttırır" dedi.

Erk, gribin, özellikle kış aylarında öksürme ve hapşırmayla diğer insanlara bulaşan viral hastalık olduğunu dile getirerek, grip virüsünün A, B ve C olmak üzere 3 ana, çok sayıda da alt tipi bulunduğunu söyledi.

Hastalığın titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas, eklem, kulak, boğaz ağrısı, bazen burun akıntısı, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Erk, grip ve soğuk algınlığının (nezle), etken virüsleri ve yol açtığı şikayetler bakımından farklı hastalıklar olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Erk, gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısının sık görüldüğünü, soğuk algınlığında ise yüksek ateş olmadığını, belirgin bir burun akıntısı şikayetinin ön plana çıktığını anlattı.

Grip mevsiminde kalabalıklardan kaçının

Erk, grip mevsiminde kalabalıklardan kaçınmanın faydalı olabileceğini vurgulayarak, "Öte yandan antibiyotik, gribal enfeksiyonlarda asla kullanılmamalıdır. Herhangi bir nedenle antibiyotik kullanılması bağırsak florasını bozarak enfeksiyonlara eğilimi arttırır. Bitki çaylarının, C vitamininin ve diğer özel besinlerin herhangi bir olumlu etkisi söz konusu değildir. Bağışıklık sistemini takviye etmek için organik, taze sebze ve meyveleri bol tüketmek, öğün atlamamak önemlidir. Mevsim dışı sebze ve meyve tüketilmemelidir. Bu tür kalitesiz besinlerde var olan tarım ilaçları ve hormonlar bağışıklık sistemini bozar. Uyku ve düzenli spor yapmakta koruyucu etkiye sahiptir" ifadelerini kullandı.

‘Grip aşısı her yıl yapılmalı’

Mevsimsel değişiklikler olduğu için grip mevsiminin hemen başında, hastalığa yakalanmadan aşı olunmasının tavsiye edildiğini belirten Erk, şöyle devam etti:

"Grip salgını günümüzde daha geç başladığı ve mayıs sonlarına kadar devam ettiği için ekim sonu, kasım başı aşılama için idealdir. Aşının koruyucu etkisi 6 ay kadar devam eder. Grip aşısı yüzde 70-90 oranında koruyucudur ve her yıl risk gruplarında yapılması gerekir. Aşı yapıldıktan 10-20 gün sonra bağışıklık sağlanmış olur. Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunma söz konusu değildir. 65 yaş üzerinde kişilerin bağışıklık sistemi tam çalışmadığı için aşıya yanıt yavaş ve daha az orandadır. Buna rağmen 65 yaş üzerinde aşının çok etkili olduğu ve ölüm oranının belirgin derecede azalttığı bilinmektedir.

Amerika'da herkese aşı yapılması önerilmekte. Ancak herkese grip aşısı yaptırmak uygun olmayabilir. Risk gruplarının aşılanması yeterli ve değerlidir. Aşı yüzde 100 koruyucu değildir. Aşıdan sonra ortalama iki haftalık bir sürede etki ortaya çıkar. Bu sürede hasta grip geçirebilir. Geçen grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip suşu Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 suşa karşı etkilidir. Ateşli hastalığı, yumurta alerjisi olanlara, 6 aydan küçük bebeklere aşı önerilmemektedir." AA