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Gripten sonra diş fırçanızı değiştirin

Gripten sonra diş fırçasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Protez Uzmanı İlker Arslan, “Grip, mevsim dinlemeyen yazın ya da kışın fark etmeden görülen bir hastalıktır. Ve gripte ağız ve diş bakımı önemlidir” diye konuştu

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:33
Gripten sonra diş fırçanızı değiştirin

Protez Uzmanı İlker Arslan, gripten sonra diş fırçasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

İlker Arslan, sıcak havaların gripten koruyucu etkisi olduğu düşünülse de, yaz aylarında ateş, halsizlik, kas ağrıları ile gelen gribin çoğu zaman nedeni havalandırma ve klima olabileceğini dile getirerek, “Gripliyken ilaç ve takviyeler alırken, ellerimizi de sık sık sıvı sabun ile yıkamaya özen gösteriyoruz. Peki ya diş fırçamızın hijyenine aynı önemi veriyor muyuz? Grip virüsü ağız yoluyla çok kolay bulaşan bir hastalıktır.

Grip olduğunuzda ağzınıza soktuğunuz her şey tam olarak virüs taşımaktadır. Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulunduğunda hastalığa sebep olurlar.

Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek, vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır” dedi.

Protez Uzmanı İlker Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca gripliyken bol bol tükettiğiniz portakal suyu veya ballı bitki çaylarından sonra eğer ağzınızı çalkalamaz, dişlerinizi fırçalamazsanız; bu durum çürük başlangıcına veya diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Her ne kadar bu dönemde diş etinizin hassaslaşması nedeni ile fırçalamak istemiyor olsanız da gripliyken hijyeninize iki katı özen göstermeniz gerekmektedir.”
İHA

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