Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Günde bir yumurta kalbi koruyor

Çinli ve İngiliz araştırmacıların dokuz sene boyunca yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre günde bir yumurta tüketmek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ile inme riskini azaltıyor

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:29
Günde bir yumurta kalbi koruyor

Uzmanlar uzun yıllardır fazla yumurta tüketiminin kötü kolesterole etkisi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak yeni bir araştırma her gün tüketilen bir adet yumurtanın kalp krizi de dahil olmak üzere kalp sorunlarını azalttığını ortaya koydu. Kalp ve damar hastalıkları konusunda uluslararası akademik bir dergi olan Heart'ta Salı günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre her gün bir adet yumurta yiyen Çinli yetişkin bireylerin kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azaldı.

Çinli ve İngilizlerden oluşan araştırmacıların yürüttüğü araştırma kapsamında 30 ile 79 yaşları arasındaki yarım milyon yetişkin birey dokuz yıl boyunca gözlemlendi. Bu gözlem sonucunda araştırmacılar, günde bir yumurta tüketmenin kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltma ile ilintili olduğu sonucuna varıldıklarını açıkladı.

Araştırmaya göre günde bir tane yumurta yiyenlerin yemeyenlere göre hemorajik inme geçirme ihtimalleri yüzde 26 daha düşükken, yumurta tüketenlerin hemorajik inmeye bağlı nedenlerden ölme riskleri de yüzde 28 oranında azalıyor. Yumurta tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı sebeplerden ölme ihtimalleri de yumurta yemeyenlere göre yüzde 18 daha düşük olarak açıklandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü her gün yumurta tükettiklerini belirtirken, yüzde 9'u ise hiç yumurta yemediklerini ifade etti. Dokuz yıllık araştırmanın sonucunda örneklem grubu içerisinde 84 bin kalp ve damar hastalığına yakalanan birey tespit edilirken, toplam 10 bin kişinin kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı olarak öldükleri kaydedildi.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keneden koruyan basit yöntemler
Keneden koruyan basit yöntemler
Örümcek ağıyla kanser tedavisi
Örümcek ağıyla kanser tedavisi
Kronik öksürük tedavi edilmeli
Kronik öksürük tedavi edilmeli
Fazla hijyen lösemiye neden oluyor
Fazla hijyen lösemiye neden oluyor
Genç insanın kalbi neden durur?
Genç insanın kalbi neden durur?
Aşırı terlemeye çözüm önerileri
Aşırı terlemeye çözüm önerileri
Genom Projesi masaya yatırıldı
Genom Projesi masaya yatırıldı
Bu yüzden kilolu olabilirsiniz
Bu yüzden kilolu olabilirsiniz
Oruç, kalbe iyi geliyor
Oruç, kalbe iyi geliyor

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim