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Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin

Aşırı güven duyulması nedeniyle, deri ve cilt kanserlerinin koruyucu kullananlarda daha sık görüldüğünü belirten Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, “Bir güneş koruyucunun ömrü maksimum 3 saattir, ancak terleme, denize veya havuza girme durumlarında bu süre daha da kısalır” dedi

17 Temmuz 2018 Salı 17:17
Güneş koruyucularına fazla güvenmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, güneşte fazla kalan, çalışan ve tatil yapanların dikkat etmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, güneş koruyuculara duyulan aşırı güveninin, kanser riskini artırdığını söyledi.

Deri ve cilt kanserlerinin, güneş koruyucu kullananlarda, kullanmayanlara oranla daha fazla olduğu konusunda fikir birliğinin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Buradaki olay, güneşten koruyucuların deri kanserine yol açması değil, güneş koruyuculara duyulan aşırı güven nedeniyle uzun süre güneşlenmenin deri kanserine yol açtığıdır.

Bir güneş koruyucu, sürüldüğü andan itibaren, terleme veya denize-havuza girme gibi hiçbir şeye maruz kalınmamışsa, maksimum 3 saatlik ömrü vardır. Güneş koruyucuyu sabah kullanıp, akşama kadar güneşte kalmak, en büyük risk faktörüdür. Eğer kişi, koşturup terlediyse, denize girip çıktıysa, o güneş koruyucunun ömrü kısa sürede bitecektir, yarım saat sonra bile olsa, tekrar sürülmesinde fayda vardır” dedi.

'Güneşin zararlı etkileri de var'

Güneşin bir yaşam kaynağı olmasının yanı sıra faydalı etkilerinin yanında, fazla kalınması halinde zararlı sonuçlar doğurabileceğini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Güneşin cildimizdeki etkilerini biz, hızlı ya da zaman içinde gelişen diye 2 gruba ayırabiliriz. Zararlı etkilerinden birisi, hemen hemen hepimizin başına gelen güneş yanığıdır. Bunun yanında ciltte lekelenmeler, deride vücut bağışıklık sisteminin kısmi baskılanması gibi yan etkilere yol açabilir.

Deride kalınlaşma ve kabalaşmaya yol açan etkiler, güneşin hızlı zararlı etkileridir. Güneşin bir de uzun vadede zararlı etkileri var. Özellikle güneşe bağlı deri yaşlanması ve kanser gelişimi de uzun vadede gördüğümüz zararlı etkilerdendir. Güneşin sadece zararlı değil, faydaları etkileri de var. Onlar da, D vitamini sentezi ve psikolojik durum üzerinde olumlu etkileri şeklinde özetlenebilir, fakat bunu bir dengede sağlamak ve denge içerisinde yürütmek gerekir” diye konuştu.

'Kanser riskini artırıyor'

Yapılan araştırmalarda güneş koruyucu kullananların, kullanmayanlara oranla, koruyucuya aşırı güven duymaları nedeniyle daha fazla kanser hastalıklarına yakalandığını kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, “Son zamanlarda güneş koruyucu kullananlarda deri kanserlerinin daha fazla görüldüğü konusunda bilgiler mevcut. Burada güneşten koruyucuların deri kanserine yol açması değil, güneş koruyuculara aşırı güven nedeniyle uzun süre güneşlenmenin deri kanserine yol açtığı konusunda otorilerin fikir birliği mevcut.

Biz, hekimler olarak güneş yanığına maruz kalan birinin, ilk etapta tekrar güneşe çıkmamasını, küçük ve basit yöntemlerle ıslak duşlar alarak, ıslak pansuman dediğimiz yöntemlerle bu bölgedeki güneş yanığının etkilerini azaltacak basit uygulamalar yapmasını öneriyoruz. Ama esas olan güneş yanığına maruz kalmamak ve korunmaktır” dedi. Yıldırım, maruz kalınan güneş yanıklarının sonraki süreçte ihmal edilmemesini ve sağlık adına mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
İHA

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