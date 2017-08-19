Hacamat için sertifika sorun Dr. Kalaycı, hacamat ve sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi almak isteyenleri, sertifikası bulunan hekim ve uygulama merkezlerini tercih etmeleri için uyardı

19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:59 Bu haber kez okundu.