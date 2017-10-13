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Hareketsiz kalmanın bedeli ağır

Uzun süre hareketsiz kalmanın tromboz nedeni olduğuna dikkat çeken Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, uzun süreli yolculukların venöz tromboz oluşma riskini 2-4 kat arttırdığını söyledi

13 Ekim 2017 Cuma 16:36
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Hareketsiz kalmanın bedeli ağır

Türk Hematoloji Derneği (THD) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, uzun süre hareketsiz kalmanın tromboz nedeni olduğuna ve uzun süreli yolculukların venöz tromboz oluşma riskini 2-4 kat arttırdığına dikkati çekerek, 6-8 saatten uzun süreli hava yolculukları başta olmak üzere tüm yolculuklar için her 1-2 saatte bir ayağa kalkılması ve yürünmesi, seyahat esnasında sigara kullanmaktan kaçınılması, rahat giysilerin tercih edilmesi, oturma pozisyonunun sık değiştirilmesi ve sıvı kaybının önlenmesinin önerildiğini bildirdi.

Demir, Dünya Tromboz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, trombozun dünyada en sık görülen 3 ölümcül kalp-damar hastalıklarının (kalp krizi, inme-felç ve venöz tromboembolizm) ortak mekanizmasında ve bu hastalıkların oluşumunda yer alan sessiz bir klinik tablo olduğunu belirtti.

Trombozun, atar ve toplar damar içinde kan pıhtısının oluşması ve kan akışını engellemesi durumuna verilen isim olduğunu anlatan Demir, şu bilgileri verdi:

"Damar tıkanmasına bağlı olarak organ yetersizlikleri, sakatlıklar ve ölüm meydana gelebilmektedir. Dünyada ölüm nedenlerinin ilk sırasında tromboza yol açan kalp-damar hastalıkları gelmektedir. Akut koroner sendrom (kalp krizi ve benzeri olaylar) ve inmeler toplum tarafından iyi bilinen kalp-damar hastalıklarıyken, toplardamar tıkanıklığı (venöz tromboembolizm-VTE) konusunda yeterli bilgi birikimi ve farkındalık mevcut değildir. VTE hem bacak derin damarlarında (derin ven trombozu-DVT) hem de akciğer damarlarında (pulmoner emboli-PE) ortaya çıkabilmektedir.

VTE de sakatlığa ve ölüme yol açabilir. Özellikle hastanede yatan hastaların en önemli ölüm nedenlerinin başında pulmoner emboli gelmektedir."

 ‘VTE'nin önlenmesi bir sağlık önceliği olmalı’

Prof. Dr. Demir, uzun süre hareketsiz kalmanın tromboz nedeni olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uzun süreli yolculuklar venöz tromboz oluşma riskini 2-4 kat arttırır. 6-8 saatten uzun süreli hava yolculukları başta olmak üzere tüm yolculuklar için her 1-2 saatte bir ayağa kalkılması ve yürünmesi, seyahat esnasında sigara kullanmaktan kaçınılması, baskı oluşturmayan rahat giysilerin tercih edilmesi, bacakların sık olarak kasılıp gevşetilmesi, oturma pozisyonunun sık değiştirilmesi, sıvı kaybının önlenmesi ve bu amaçla tercihen alkol içermeyen sıvıların içilmesi, varis çoraplarının kullanımı ve uzun süreli hareketsizliğe yol açabilecek yatıştırıcılar ile alkol kullanımından kaçınılması önerilir."

Hastalığın işaretleri olan, bacakta pıhtı nedeniyle oluşan derin ven trombozu (DVT) ile akciğerlere oluşan pulmoner embolinin (PE), birbirinden farklı olduğuna değinen Demir, DVT'nin bacak ağrısı, hassasiyet ve şişlik yaparken, PE'nin nefes darlığı, göğüs ağrısı, nefes almada güçlük ve öksürük ve bazen kanlı balgam yapabildiğine değindi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasının oluşturduğu Küresel Hastalık Yükü listesinde VTE'nin yer almadığını belirten Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapılmış epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre, VTE'ye küresel hastalık sıralamasında öncelik verilmelidir.

Halbuki ölüm ve sakatlığa yol açan diğer iki kalp ve damar hastalığı listeye alınmıştır. VTE'nin önlenmesi küresel bir sağlık önceliği olmalıdır.

VTE’ye karşı kanıta dayalı önleyici tedbirlerin özellikle sistematik ve tutarlı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. VTE'nin büyük ölçüde önlenebilir olduğunun bilinmesi hekimler ve sağlık otoriterleri için bir öncelik olmalıdır."
AA

Anahtar Kelimeler:
TrombozTürkYolculuklar
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