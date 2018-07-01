Hastalık hastası olmayın

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Kişi sürekli bir hastalık nedeniyle bu belirtileri yaşadığını hisseder. Bu şikâyetler en az altı aydır devam eder. Türkiye’de yapılan araştırmalarda her 200 kişiden birisinde görülen bir durumdur.

Kadınlarda erkeklere göre iki kat sık görülür. Hastalık hastalığının nedenleri arasında kişinin psikolojik sorunlarını konuşmasının önündeki engeller, çocukluk dönemlerinde yaşadığı olumsuz olaylar, toplumda psikolojik sorunların önemsenmemesi gibi sorunlar vardır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, hastalık hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı: "Kendilerinde çok ağır ve çok önemli bir hastalık olduğunu düşünürler. Vücudundaki belirtiler herhangi bir hastalığa ait değildir. Sürekli vücuduna odaklanır, vücudunu dinler. En çok kalp ve mide, barsak şikâyetleri olur. Sohbet ederken sürekli sağlık sorunlarından bahseder. Sürekli tıbbi yazılar okur. Gazete ve internette tıbbi köşeleri takip eder.

İnternetteki forum sitelerini takip eder. Sürekli doktor doktor dolaşır. Doktorların tüm ikna çabalarına rağmen ikna olmaz. Tıbbi kelimeleri öğrenmiştir. Sağlık harcamaları çok artmıştır. Psikolojik tedaviyi kabul etmezler. Hastalık hastalığı esasen psikiyatrik bir sorundur. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız mutlaka bir psikiyatriste başvurun.”

İHA