‘Hayat tarzını değiştir, kalbini koru’

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cevdet Koçoğulları, kalp sağlığını korumak, kalp-damar hastalıkları ve inmeyi önlemek veya geciktirmenin bu hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmak ve çocukluktan itibaren kalp dostu beslenmeyle mümkün olacağını kaydetti.

Doç. Dr. Koçoğulları Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıklarının, anne karnından başlayarak her yaş grubunda görüldüğünü anlattı.

Küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olan kalp-damar hastalıklarının Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kalp krizi ve 125 bin ölüme yol açtığına işaret eden Koçoğulları, hastalığın sıklığının dünyayla birlikte Türkiye'de de arttığını kaydetti.

Koçoğulları, "Ülkemizde beslenme alışkanlıkların değişmesi, doğumda beklenen yaşam süresinde artış, bulaşıcı hastalık ve diğer hastalıklara bağlı ölüm oranlarında azalmayla birlikte kalp-damar rahatsızlıkları, inme ve şeker hastalığının görülme oranlarında artış olmuştur" diyerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerinin yüzde 70 önlenebileceğini bildirdiğini aktardı.

Beslenme ve yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili

Kalp-damar hastalıklarının bireysel genetik özelliklerin yanı sıra, beslenme ve yaşam tarzıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Koçoğulları, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve bunun sonucu olan obezite, kan şekeri, kolesterol ve tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında sigara, hava kirliliği, yoğun fiziksel ve ruhsal stres, alkol kullanımı risk faktörleri arasında sayılabilir. Kalp sağlığımızı korumak, kalp-damar hastalıkları ve inmeyi önlemek veya geciktirmek, bu hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmak ve çocukluktan itibaren kalp dostu beslenmeyle mümkündür. Özellikle Akdeniz tipi diyet dediğimiz zeytinyağı, sebze, meyve ve balık zengin besinlerle beslenmenin bilimsel olarak kalp hastalıkları gelişimi üzerine olumlu etkileri gösterilmiş ülkemiz insanı için en yararlı beslenme tarzıdır. Bununla birlikte işlenmemiş tahıllar, baklagiller, az yağlı süt ürünleri, deniz ürünleri, fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler soframızda yer almalı, kırmızı et tüketimi ve doymuş yağlar azaltılmalı, zeytinyağı ve diğer sıvı yağlara daha fazla yer verilmelidir."

Kan şekeri yüksekliğine dikkat

Doç. Dr. Koçoğulları, kan kolesterolü yüksekliğinin, kan basıncı ve kan şekeri yüksekliğiyle kalp-damar hastalığı gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğunu, hekim tarafından takibinin, gerekli olması halindeyse tedavisinin yapılması gerektiğinin altına çizerek, kan basıncı ve kan şeker düzeyinin özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerde rutin olarak kontrol edilmesinin, hipertansiyon ve diyabet saptanan hastaların uygun olarak tedavisinin korunmada önem arz ettiğini belirtti. AA