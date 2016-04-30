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‘Hepatit B tarihe karışacak’

13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, “Hepatit B tarihe karışacak diyebiliriz. Çiçek hastalığı gibi tümüyle ortadan kaldırılmaya aday duruma geldi” diye konuştu

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:54
‘Hepatit B tarihe karışacak’

13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, tıptaki yeni gelişmelerle hepatit B hastalığının yakın bir zamanda tarihe karışabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Özkan, etkinlikte öne çıkan konuların başında kronik hepatit B hastalığının tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de hepatit grupları arasında en çok "B" olanına rastlandığına dikkati çeken Özkan, "80 milyonluk ülkemizde ortalama yüzde 4 oranında hepatit B ile ilgili hastamız var. Bu da yaklaşık 3 milyon hasta ediyor. Hepatit C'nin oranı ise yüzde 1'in altında. 3 yıl öncesine kadar hepatit B'nin tedavisi, hepatit C'ye göre daha şanslıydı. Ancak 3 yıl önce hepatit C ile ilgili yeni ilaçlar çıktı. Bu sefer 'C' şanslı duruma geldi. Yüzde 98'e varan bir tedavi imkanı ortaya çıktı." dedi.

Tıbbın yerinde saymadığını ve yapılan çalışmalarla hepatit B hastalığının tedavi bakımından yeniden şanslı hale gelindiğine işaret eden Özkan, son birkaç yıldır bine yakın gönüllü hasta üzerinde yapılan çalışmaların hepatit B'de de C'de olduğu gibi virüsü vücuttan tümüyle uzaklaştıracak tedavileri ortaya çıkarttığını aktardı.

İspanya'da 2 hafta önce gerçekleştirilen Uluslararası Karaciğer Konferansı'nda bununla ilgili sunumlar yapıldığını anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Hepatit B tarihe karışacak diyebiliriz. Hepatit B, çiçek hastalığı gibi tümüyle ortadan kaldırılmaya aday duruma geldi. Bu, çok yüz güldürücü bir durum çünkü kronik hepatitler bir süre sonra karaciğer sirozuna yol açıyor. Ardından karaciğer kanseri gelişiyor ve çok kötü komplikasyonlarla hastaları kaybediyoruz. Tıbbın baş belalarından birisi olan bu hastalıkta bilim adamlarının verdiği emekler sonunda ortaya çıkan gelişmelerle bu noktaya kadar geldik. Hepatit B'de inşallah önümüzdeki 1 ila 5 yıl içerisinde yüzde 100'e varan bir tedavi şansına kavuşulacak. Böylece ülkemizdeki 3 milyon insanın da yüzü gülecek."

AA

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