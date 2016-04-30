‘Hepatit B tarihe karışacak’

13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, tıptaki yeni gelişmelerle hepatit B hastalığının yakın bir zamanda tarihe karışabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Özkan, etkinlikte öne çıkan konuların başında kronik hepatit B hastalığının tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de hepatit grupları arasında en çok "B" olanına rastlandığına dikkati çeken Özkan, "80 milyonluk ülkemizde ortalama yüzde 4 oranında hepatit B ile ilgili hastamız var. Bu da yaklaşık 3 milyon hasta ediyor. Hepatit C'nin oranı ise yüzde 1'in altında. 3 yıl öncesine kadar hepatit B'nin tedavisi, hepatit C'ye göre daha şanslıydı. Ancak 3 yıl önce hepatit C ile ilgili yeni ilaçlar çıktı. Bu sefer 'C' şanslı duruma geldi. Yüzde 98'e varan bir tedavi imkanı ortaya çıktı." dedi.

Tıbbın yerinde saymadığını ve yapılan çalışmalarla hepatit B hastalığının tedavi bakımından yeniden şanslı hale gelindiğine işaret eden Özkan, son birkaç yıldır bine yakın gönüllü hasta üzerinde yapılan çalışmaların hepatit B'de de C'de olduğu gibi virüsü vücuttan tümüyle uzaklaştıracak tedavileri ortaya çıkarttığını aktardı.

İspanya'da 2 hafta önce gerçekleştirilen Uluslararası Karaciğer Konferansı'nda bununla ilgili sunumlar yapıldığını anlatan Özkan, şöyle devam etti: