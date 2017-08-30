Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz

Özellikle sıcak havalarda sıvı alımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Diyetisyen Esra Kula, susuzluğu gidereceği iddia edilen hiçbir içeceğin suyun yerini dolduramayacağını ifade etti

Bu haber kez okundu.

Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz

Diyetisyen Esra Kula, susuzluğu gidermenin insan metabolizması için çok önemli olduğunu belirterek hiçbir içeceğin suyun yerini dolduramayacağını ifade etti. Sıcak havalarda terleme ile birlikte sıvı kaybının arttığını dile getiren Diyetisyen Esra Kula, “O yüzden muhakkak vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymamız lazım. Kaybolan sıvıyı yerine koymak için tercih edeceğimiz en iyi içecek tabi ki su. Suyun yerine limonata, kola, gazoz gibi gazlı ve şekerli içecekler tam anlamıyla suyun yerini tutmaz. O nedenle belli bir düzeyde su tükettikten sonra geriye kalan sıvı ihtiyacını bu tip içeceklerden az miktarda kullanarak sağlayabiliriz. Ancak tamamen bu tip içeceklerle susuzluğu bastırmak gerçek anlamda vücudun suya doymasını sağlamaz. O nedenle dikkatli olmak lazım” dedi.

Özellikle kilo problemi olanların şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Esra Kula, ayrıca mide-bağırsak sistemine uzun vadede zarar veren bu tip içecekler yerine ev yapımı limonatalar ya da içine nane eklenmiş, limon doğranmış aromalı soğuk suların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Maden suyu tercih edilebilir

Diyetisyen Esra Kula, su ile birlikte mineral bakımından zengin maden sularının da tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Maden sularının, şeker, gaz ve su ile birleştirilerek yapılan gazozlarla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Esra Kula, “Ter ve idrarla, su ile birlikte bir takım mineralleri de kaybederiz. Bunu yerine koymanın en iyi yolu doğal maden suyu içmektir.
Bu yüzden su ile birlikte maden suyu da tercih edilmelidir” dedi. Su tüketirken yüzde 70 kuralının dikkate alınması gerektiğini belirten Diyetisyen Esra Kula, “Sıvı ihtiyacımızın yüzde 70’i saf sudan karşılanmalıdır. Yani bir litre su içeceksek bunun yüzde 70’i sudan, geriye kalan kısmı da aromatik sulardan gelmesi en doğru orantı olacaktır” ifadelerini kullandı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Hiçbir Içecek Suyun Yerini TutmazÖzellikle Sıcak Havalarda Sıvı Alımına Daha Fazla Ihtiyaç Duyulduğunu Belirten Diyetisyen Esra Kula
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100