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Hipertansiyondan nasıl korunuruz?

Tuz tüketimi yüksek olan toplumlarda hipertansiyon sorununun görülme sıklığının daha yüksek olduğunu belirten Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, hipertansiyonun, Türkiye’de her üç kişiden birinde ama daha sık da kadınlarda rastlanan bir sorun olduğunu söyledi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:18
Hipertansiyondan nasıl korunuruz?

Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, dünyada önlenebilir hastalıklar arasında yer alan hipertansiyonun, Türkiye’de her üç kişiden birinde ama daha sık da kadınlarda rastlanan sorun olduğunu söyledi.

Akgül, beslenmenin hipertansiyon kontrolü için çok önemli olduğunu belirterek, hipertansiyon hastalarına özel beslenme önerilerinde bulundu.

Günlük tuz tüketimi ile hipertansiyon arasında önemli bir ilişki olduğunu söyleyen Diyetisyen Gizem Akgül, özellikle tuz tüketimi yüksek olan toplumlarda hipertansiyon sorununun görülme sıklığının daha yüksek olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan çalışmalar günlük tuz tüketiminin 5-6 gr. yani 1 tepeleme çay kaşığı olmasını önerirken, SALTürk çalışması ülkemizde ortalama günlük 16 gr. tuz tüketildiğini göstermektedir. Toplumumuzda bu kadar fazla tüketiminin olmasının en önemli nedenleri arasında evde hazırlanan yemeklerin tuz içeriğinin fazla olması.”

'Potasyumdan zengin olan gıdalarla beslenin'

Potasyumun, hipertansiyonun kontrolünde kan basıncını dengeleyen minerallerden biri olduğu için beslenme planına muz, havuç, domates, fasulye, patates, ıspanak, mantar, mercimek, kayısı, somon balığı, az yağlı yoğurt gibi gıdalar eklenmesini öneren Gizem Akgül, “Potasyumdan zengin olan muz tansiyon hastalarının beslenmesinde önerilen meyvelerden biri olsa da kalori içeriği yüksek.

Bu nedenle günlük tüketim miktarına dikkat etmekte yarar var” diye konuştu.

Yetişkin bir bireyin günlük 1000 mg kalsiyum ihtiyacı olduğunun da altını çizen Akgül, “1 su bardağı süt 300 mg kalsiyum içeriyor.

Kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini tüketirken dikkatli dikkatli olun ve az yağlı ve az tuzlu olanlar tercih edin. Yaz aylarının serinleten içeceği tuz eklenmeden hazırlanmış ayran sıvı alımınızı hem de kalsiyum alımınızı destekleyebilirsiniz.

Yeşillik içeren salatalar posa ve kalsiyum içerdiği için günlük beslenmede destek oluyor. Önerilen miktarın üzerinde kalsiyum tüketimi böbrek fonksiyonlarına zarar verebileceği gibi yararlı minerallerin vücutta emilimini azaltabiliyor” şeklinde konuştu.

İHA

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