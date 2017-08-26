Hâlâ diş hekiminden korkuyoruz

Dt. Tarcan Topçuoğlu diş hekimi korkusu (dentofobi) ve bu durumun kişilere yansımalarına ilişkin bilgi verdi.

Dt. Tarcan Topçuoğlu, "Sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmak, 6 aylık diş hekimi kontrolleriyle mümkün olabilir. Bununla birlikte ülkemizde her 4 kişiden biri diş hekimine gitmekten korkmaktadır. Belki küçük bir dolgu işlemi ile kurtarılacak bir çürük, diş hekimi korkusu yüzünden ertelenmekte ve bu da ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dt. Topçuoğlu, dentofobinin kişilerde kendi yaşadığı tecrübeler ve dolaylı tecrübeler olmak üzere iki şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Kişilerin tedavileri sırasında karşılaştığı acılı ve travmatik durumların, diş hekimi fobisinin oluşmasında en önemli faktörlerin başında geldiğini belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmak, 6 aylık diş hekimi kontrolleriyle mümkün olabilir. Bununla birlikte ülkemizde her 4 kişiden biri diş hekimine gitmekten korkmaktadır. Belki küçük bir dolgu işlemi ile kurtarılacak bir çürük, diş hekimi korkusu yüzünden ertelenmekte ve bu da ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır. Gelişen teknoloji, tedavi yöntemlerinin çeşitliliğini de etkilemiş, başta lokal anestezi olmak üzere, genel anestezi, sedasyon gibi tedavilerle kişinin rahat ve konforlu bir şekilde diş tedavilerini almasına olanak sağlamıştır."

Diş hekiminin tavrı da önemli

Diş hekiminin ilgisiz ve soğuk tavırlarının da hastalar üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkati çeken Topçuoğlu, "Kişinin korku nedeni her ne olursa olsun diş hekiminin hastaya yaklaşımı, korkunun en aza indirgenmesinde büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Topçuoğlu, çevreden edinilen izlenimlerin de dentofobi oluşması için etkin olduğunu belirterek, bireyin küçük yaşta büyükleri tarafından hekimle korkutulması, kitle iletişim araçlarında diş hekiminin korku öğesi olarak gösterilmesi veya çevreden aktarılan olumsuz tecrübelerin dolaylı tecrübelerin başında geldiğini anlattı.

Diş hekimi korkusu olanlara tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu, öncelikle rahat ve güvende hissettiren samimi ve ilgili bir diş hekimi seçmek gerektiğine dikkati çekerek şu önerilerde bulundu:

“Tedavi başlamadan diş hekiminize korkularınızdan bahsederseniz ve tam olarak neden korktuğunuzu belirtirseniz, diş hekiminiz korkunuzu yenmeniz için size yardımcı olacaktır. Derin nefes alıp rahatlamaya ve anlık streslerden uzaklaşmaya çalışın. İşlem yaptırmadan önce kliniği tanıyıp incelemek, çalışanlara sorular sormak, hijyeni, personel ve ekipmanı gözlemlemek sizi rahatlatacaktır. İşlemlere basit olanlarla başlayınız. Tüm tedavileri tek seferde yaptırmak zorunda değilsiniz, ilk seferde sadece bir temizlikle seans sonlandırılabilir.” AA