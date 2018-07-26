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Hoşafla kansere savaş açın

Yaz aylarında vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmenin önemli olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, ev yapımı hoşafın adeta bir vitamin deposu olduğuna dikkat çekerek özellikle yaşlanma ile kansere savaş açmak için yaz aylarında sıklıkla tüketilmesi gerektiğini söyledi

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:49
Hoşafla kansere savaş açın

Ev yapımı hoşafın adeta bir vitamin deposu olduğuna dikkat çeken Dr. Fevzi Özgönül, özellikle yaşlanma ile kansere savaş açmak için yaz aylarında sıklıkla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Yaz aylarında hava sıcaklığı çok artığı için vücudumuz çok terleyerek su kaybederiz tabii ki terleme ile sadece su değil vücudumuzdan bir kısım mineralleri de kaybederiz. Bu su ve mineralleri vücudumuza geri koymak için mutlaka sıvı bir şeyler içmeliyiz.

Günümüzde su tüketimi özellikle kilo problemi yaşayanlar arasında çok azdır. Bu problemi olan kişilerin sindirim sistemi düzgün çalışmadığı için yiyeceklerde sindiremedikleri şekeri ya tatlı olarak veya tadı olan bir içecek tüketerek gidermeye çalışırlar. Aslında su içmek diğer tüm içeceklerden çok daha önemlidir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı sudur” dedi.

'Kara erik hoşafı en faydalısı'

Dr. Fevzi Özgönül, hoşaf tüketimiyle ilgili şu şekilde konuştu:

"Su içemiyor veya arada su dışında bir başka alternatif arıyorsanız size hoşaf önerelim. Diğer tüm alternatif içecekler ile karşılaştırıldığında hem kendinizin hazırlayabileceği, doğal ve en önemlisi içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral içerdiği için asırlardır, kullanılan hoşafı tekrar hatırlama zamanımız geldi de geçiyor bile.

Kimisi taze meyveden yapılana komposto, kuru meyveden yapılana hoşaf dermiş ama bence biz Türk halkı olarak hepsine hoşaf deriz. Birçok hoşaf tarifi vardır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı kara erik hoşafı. Kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucudur. Vücuda giren ve kendi ürettiğimiz serbest radikal dediğimiz zararlı maddeleri en iyi temizleyen yiyeceklerin başında ise kuru erik gelir."

İHA

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