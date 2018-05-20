İftarda 3 kişilik yemeyin

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "İftardan sonra acil servise, genellikle bir kişilik oruç tutup 3 kişilik iftar eden, yani aşırı yemek yiyenler geliyor. Orucumuzu güzel tutuyoruz, ama açtığımızda oruç ve sağlığın genel mantığı dışına çıkıp çok fazla yiyoruz. Bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir durum" dedi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Çakır, ramazan ayı dolayısıyla acil servislere yoğun başvuru aldıklarını söyledi. Vatandaşlara ramazanı acil servisler yerine evlerinde geçirmeleri için hem iftarda hem de sahurda düzenli ve dikkatli beslenmelerini öneren Çakır, şöyle konuştu:

“20 yılın üzerinde acil tecrübem olduğu için bunu net söylüyorum. Ülkemizde acil servislere çok yoğun başvuru oluyor, bu yoğunluk ramazan ayında daha da çoğalıyor.”

‘Oruç sağlık açısından çok faydalı’

Prof. Dr. Çakır, orucun sağlık açısından çok faydalı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yemek arasındaki sürenin açılması bize orucun aslında sağlık için faydalı olduğunu bildiriyor. Ama özelikle kronik hastalığı olanlar bu konuda doktorların tavsiyelerine ve nasıl besleneceklerine dikkat etmeli. Yeterli sıvı aldıktan sonra tansiyon ve şeker hastaları diyetleri ve ilaçları düzenlenirse oruç tutabilir.”

Oruç tutamayacak durumdakilerin, buna rağmen oruç tutunca acil servise gelmek zorunda kaldığına işaret eden Çakır, bilinçsizce oruç tutulması sonucu ani kalp durması gibi hasta profiliyle karşılaştıklarını aktardı.

‘İftar ve sahur arası bol su tüketin’

Çakır, ramazanın sıcak aylara denk gelmesiyle iftar ve sahurda, özellikle iftar sonrası aralıklı vakitlerde bol su tüketilmesini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

* İftar ve sahurda ağır ve karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulmalı.

* Tatlıya ihtiyaç artıyor, sütlü ve kuru meyve tarzındaki tatlılar ile ihtiyacımızı karşılamakta fayda var.

* Az bir kahvaltılık ile oruç açıp iftara ara verdikten sonra ağır ağır yemeyi ve mutlaka sahur yapılmasını şiddetle öneriyoruz.

* Sahur orucun en önemli bileşenlerinden ve ibadetin parçası. Aynı zamanda sahur sizi oruca hazırlayan önemli bir öğün.

* Sahurda mutlaka dengeli, proteinli bir kahvaltı yaparak bütün günü çok güzel şekilde geçirebiliriz.

