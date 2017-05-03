İlaç kullananlara önemli uyarılar

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada, ilaçların saklama koşulları hakkında bilgi verdi. Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu belirten Dönmez, "Bu etkiler arasında, hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle, temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir.



Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada 'akılcı ilaç kullanımı (AİK)' çalışmaları başlatılmıştır. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekimin yanı sıra, eczacı, sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri, medya, akademi gibi birçok grup sorumluluk sahibidir ve akılcı ilaç kullanımındaki başarı da tüm bu paydaşların bilinçli çabaları neticesinde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

İlaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Akılcı ilaç kullanımının, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözettiğini ifade eden Dönmez, "Akılcı ilaç kullanımının sağlanabilmesi için, öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekmektedir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun/uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamaklarının izlenmesi gerekmektedir. Hastanın kullanılmakta olduğu ilaçları, en son kullandığı ilaçları, alerjik öyküsü sorgulanmalıdır. İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde kaç defa, kaç saat arayla), ne kadar süre (kaç gün) kullanılacağı, hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta/hasta yakını tarafından da ilgili hususlar eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri ile ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir" dedi.

Uygun olmayan koşullardan uzak tutun

İlaçların kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanması gerektiğini dile getiren Dönmez, "Uygun olmayan saklama koşullarında ilaçların kimyasal yapılarında bozulma olabileceği, yani etkisini kaybedebileceği, hatta istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği ve zehirlenmelerin dahi oluşabileceği unutulmamalıdır. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, kronik hastalığı olanlarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda; ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır.



İlaç; hekimin veya eczacının önerisi dışında; çiğnenerek, kırılarak, bölünerek veya suda çözülerek kullanılmamalıdır. İlaçlar çocukların göremeyeceği/ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve nemden korunarak ve ambalajlarında saklanmalıdır. İlaç, hekim tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli ve hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir. Doz atlamamaya ve hekimin önerdiği şekilde ilacı almaya özen gösterilmelidir. Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı ve son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır" açıklamasında bulundu. İHA