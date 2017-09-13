İmplant Yapım Aşamaları ve Süreci

mplant tedavisiyle eksik olan dişlerin yerine yenilerini yapılır ve çevredeki dişlere zarar verilmemektedir.

İmplant diş tedavisi süre olarak uzun bir tedavi yöntemidir. İmmediat implant adı verilen tek seansta bitirilen tedaviler yapılsa da ortalama implant tedavisi 3 veya 6 ay sürmektedir.

İmplantın Muayene Aşaması

İmplant tedavi sürecini belirleyen en önemli faktör muayenedir. Eksik dişlerini implant yaptırmak için diş hekimine başvuran kişiler, diş hekimi tarafından implant için değerlendirilir.

Radyoterapi uygulanan hastalara implant yapılamaz. Kemik gelişimi tamamlanmamış gençlere implant tedavisi yapılamaz. Şeker hastası, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı bulunan kişilerde implant tedavisi uygun değildir. Saydığımız tedavileri gören bu hastalara implant yapılması halinde başarılı sonuçlar ortaya çıkmaz.

Kemik Yoğunluğu ve Kalitesi : İmplant eksik dişin fonksiyonunu sağlamak için kemik içine yerleştirilen bir vidadır. Bu vidanın da girebileceği kadar genişlikte, yükseklikte ve kalitede kemik olmalıdır.

İmplantın yapılması planlanan yerde yeterli kadar kemik olmalıdır. Bunun ölçümü panaromik veya tomografik röntgenlerle yapılmaktadır.

Eğer kemik yeterli değilse implant sinus lifting, greft, kemik ogmentasyonu gibi cerrahi işlemlerle kemik yeterli seviyeye kadar artırılabilir.

İmplantın Cerrahi Aşaması

Yapılan muayenelerden sonra implant tedavisine karar verildikten sonra cerrahi aşamaya geçilir. Cerrah aşamasında implant yapılacak bölge uyuşturularak, implant çene kemiğinin içerisine yerleştirilerek üzeri kapatılır. Bu işlem ortalama 5-15 dakika sürmektedir.

Cerrahi işlemlerden sonra implantın çene kemiği ile kaynaşması için beklemek gerekmektedir. Tedavi tekniğine göre 2-6 ay implant çene kemiği içerisinde kalmalıdır.

İmmediat implant ile ise beklemeye gerek kalmaz tek seansta işlem bitirilir.

Tedavi sonrasında ilk günler çok önemlidir. Buz uygulaması, yeme-içme konular gibi dikkat edilmesi gereken konular vardır. Ayrıca tedavi işleminden sonra hastanın ağız hijyenine özen göstermesi çok önemlidir.

İmplant dişin iyileşme süresi ne kadardır?

Gelişen teknoloji ile farklı teknikler uygulanarak, implantların daha kısa süre içerisinde kaynaşması imkânı olmuştur. Diş eti ve çevresinin iyileşmesi hızlı olur. Ameliyatı takiben 1 hafta sonra dikişler alınacak kadar iyileşme sağlanır.

Çene kemiğine yerleştirilen implantın, kemikle bir bütün haline gelmesi, kemiğin implantı tutması yapılan işleme göre 2-6 ay arası bir zaman alır.

Ağız hijyenine gerekli hassasiyetin verilmemesi, aşırı sigara alkol gibi alışkanlıklar, yüksek ve kontrolsüz diyabet, ameliyatın uygun şartlarda yapılmamış olması, implant arasındaki bağlantının gerçekleşmemesi neden olabilmektedir. İmplant tedavisi yapılacak implant adedine göre bir yada iki seans sürmektedir.

İmplant tedavisiyle eksik dişin yerine yeni diş takıldığından diş tedavileri arasında çok tercih edilen bir yöntemdir. Kalitesiz implantlar sağlığı olumsuz yönde etkilediği gibi ekonomiyi de etkilemektedir. Kalitesiz implantlar çene kemiğine tutunamaz. Bu da çene kemiğinde enfeksiyon oluşmasına sebep olmaktadır.



Kaynak: https://www.meltemdis.com/implant