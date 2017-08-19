Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İmplantta uzun iyileşme süreleri artık geride kaldı

Prof. Dr. Ömer Kutay, bir implantın yerleştirilmesinin eskiden zor ve uzun ameliyatlarla gerçekleştiğini belirterek, operasyonların artık basit, dikişsiz ve ortalama 6 dakika gerçekleştiğini söyledi

Bu haber kez okundu.

İmplantta uzun iyileşme süreleri artık geride kaldı
Prof. Dr. Ömer Kutay dünden bugüne implant tedavisinde ulaşılan teknolojiyi anlattı. Geçmişte dişsizliğin çaresi implant tedavisi ile bulunduğunu kaydeden Kutay, "İmplant tedavisi ile dişsizlik artık kabus olmaktan çıkartılmıştır. Bir implantın yerleştirilmesi artık zor ve uzun ameliyatlar ile değil, basit dikişsiz operasyonlarla ortalama 6 dakika civarında yapılmaktadır" dedi.
Prof. Dr. Ömer Kutay, uzun iyileşme sürelerinin de artık geride kaldığını söyleyerek, "İmplant sonrasında aylarca dişsiz beklemek artık çok yok. Hastaların çoğunda implant üstüne aynı gün diş takılabiliyor" ifadelerini kullandı.
Hastaların özel durumlarına da değinen Prof. Dr. Kutay, "Öncelikle kemik erimesi olan hastalara eskiden implant yapılamaz deniyordu, günümüzde kemik erimesi nedeniyle 'size implant yapılamaz' denilen hastalara artık ağrısız kemik geliştirme teknikleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, sinüs tabanı dolguları ile hastanın kendi çenesinden kemik transferi yöntemleriyle yapılan ileri operasyon teknikleriyle dişsiz kalan, implant yapılamayan hasta yok. Gelişen implant teknolojisi ile uzun süredir implantların kemiğe kaynaması doku uyumu sorunsuz bir şekilde tedavi edilmektedir. Çene kemiği erimiş olan hastaların tedavisinde kullanılan doku geliştirme tekniklerinin umutsuz hastalarda bile çiğneme ve estetiğe kavuşturmaktayız" şeklinde konuştu. İHA



İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İmplantta Uzun Iyileşme Süreleri Artık Geride Kaldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100