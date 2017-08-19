İmplantta uzun iyileşme süreleri artık geride kaldı

Prof. Dr. Ömer Kutay dünden bugüne implant tedavisinde ulaşılan teknolojiyi anlattı. Geçmişte dişsizliğin çaresi implant tedavisi ile bulunduğunu kaydeden Kutay, "İmplant tedavisi ile dişsizlik artık kabus olmaktan çıkartılmıştır. Bir implantın yerleştirilmesi artık zor ve uzun ameliyatlar ile değil, basit dikişsiz operasyonlarla ortalama 6 dakika civarında yapılmaktadır" dedi.



Prof. Dr. Ömer Kutay, uzun iyileşme sürelerinin de artık geride kaldığını söyleyerek, "İmplant sonrasında aylarca dişsiz beklemek artık çok yok. Hastaların çoğunda implant üstüne aynı gün diş takılabiliyor" ifadelerini kullandı.



Hastaların özel durumlarına da değinen Prof. Dr. Kutay, "Öncelikle kemik erimesi olan hastalara eskiden implant yapılamaz deniyordu, günümüzde kemik erimesi nedeniyle 'size implant yapılamaz' denilen hastalara artık ağrısız kemik geliştirme teknikleri uygulanmaktadır.



Ayrıca, sinüs tabanı dolguları ile hastanın kendi çenesinden kemik transferi yöntemleriyle yapılan ileri operasyon teknikleriyle dişsiz kalan, implant yapılamayan hasta yok. Gelişen implant teknolojisi ile uzun süredir implantların kemiğe kaynaması doku uyumu sorunsuz bir şekilde tedavi edilmektedir. Çene kemiği erimiş olan hastaların tedavisinde kullanılan doku geliştirme tekniklerinin umutsuz hastalarda bile çiğneme ve estetiğe kavuşturmaktayız" şeklinde konuştu. İHA