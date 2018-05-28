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'İnsanları aşılama yöntemleri korur'

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. İsmet Deliloğlu Gürhan, aşının çocuklar, büyükler hayvanlar için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Hayvanlar ne kadar sağlıklı ise insanlar da o kadar sağlıklıdır. İnsanları koruyan aşı değil aşılama yöntemleridir. İzlenecek yol önemlidir" dedi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:30
'İnsanları aşılama yöntemleri korur'

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ile Aşı Bilimi Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi-ISV Destekli DNA Aşısı Çalıştayı kapsamında “Aşı Üretiminde Potens ve Güvenlik Testleri” ve “DNA Aşısı Geliştirilmesinde Klinik Araştırmalar” sunumları gerçekleştirildi.

“Aşı Üretiminde Potens ve Güvenlik Testleri” başlıklı sunumu yapan Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. İsmet Deliloğlu Gürhan, “Aşı; çocuklar, büyükler hayvanlar için önemli. Hayvanlar ne kadar sağlıklı ise insanlar da o kadar sağlıklıdır. İnsanları koruyan aşı değil aşılama yöntemleridir.

İzlenecek yol önemlidir. Aşıları sadece denek hayvanlar üzerinde denemek bu iş için yeterli değildir. Aşılama, oldukça karmaşık bir çalışma. Pek çok faktör var. Aşı üretiminin önemli bir ayağı da ekonomik faktörler. Aşının üretim başarısı kadar ekonomik ve sürdürülebilir olması da önemlidir. Aşı çalışmasına öncelikle bir araştırma ile başlanır.

Araştırmanın ardından araştırma sonucunda elde edilen bulguların geliştirilmesi, üretime geçilmesi, satış, pazarlama ve aşının yayılması; aşı üretiminin genel aşamalarıdır. Aşı üretimi, oldukça zor ve zahmet gerektiren, karmaşık, riskli bir alandır, maliyetlidir ve geliştirilebilmesi için akademik altyapının ve konuya hakimliğin yüksek olması gerekir” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdürü Prof. Dr. Ercüment Karasulu, “DNA Aşısı Geliştirilmesinde Klinik Araştırmalar” hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Karasulu, “Türkiye’de aşı ya da ilaç geliştirme süreci hızlı ve bir o kadar da sıkı ilerliyor. Türkiye’den ve dünyadan birçok firmayla ortak aşı geliştirme ile ilgili çalışmalarımız var. Ülkemizde de aşı, ilaç geliştirme konusunda ilmik ilmik ilerliyoruz diyebilirim” diye konuştu.

İlaç geliştirme çalışmalarına katılan gönüllülere değinen Prof. Dr. Karasulu, Sağlık Bakanlığı’nın izni alınarak çalışmalara katılacak gönüllülere öncelikle çalışma hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldığını, kendilerine araştırma ilacı ve uygulama süreci ile ilgili tüm bilgiler aktarıldığını ifade etti.
İHA

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