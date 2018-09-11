'İntihar halk sağlığı sorunudur'

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Tunay Karlıdere, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2015 yılında dünyada 800 bin kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, intiharın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu açıkladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanı ve Türkiye Psikiyatri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Karlıdere, “Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında dünyada 800 bin kişinin intihar sonucu öldüğünü bildirmiştir. Bu sayı dünyada her 40 saniyede bir, bir kişinin intihar sonucu yaşamını kaybettiğini göstermektedir.

DSÖ bu sayının 2030 yılında bir milyonun üzerine çıkacağını öngörmektedir. İntihar girişimleri ise bu sayıların yaklaşık 20 katıdır. İntihar sonucu yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı ruhsal acı da düşünüldüğünde intiharın toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu nettir” dedi.

Prof. Dr. Karlıdere açıklamasının devamında şunları belirtti: “Dünya İntihar Önleme Günü'nün 2018 yılı teması ‘İntiharı Önlemede Beraber Çalışalım’ olarak belirlenmiştir. Kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve her bireyin önleme çalışmalarında aktif olarak yer almasının önemi ile ilgili farkındalığın arttırılması amacı ile 2019 ve 2020 yıllarında da temanın aynı kalması planlanmaktadır."

İHA