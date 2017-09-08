‘Kahvaltının başarıya etkisi var’

Çocukların okula gitmeden önce mutlaka sabah kahvaltısı yapmaları gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık; öğrencilerde doğru, sağlıklı ve bilinçli beslenmenin önemini vurgulayarak, bu konuda anne babaların yanı sıra, öğretmenlere ve okul yönetimi ile okul aile birliğine de önemli görevler düştüğünü söyledi.



Kahvaltının okul başarısına pozitif etkilerinin olduğu bilinen bir gerçek olduğunu söyleyen Cansu Kolukırık, çocukların okula gitmeden önce mutlaka sabah kahvaltısı yapmaları gerektiğini, kahvaltı yapmayan çocuklarda obezite ve kronik hastalık riski arttığını söyledi. Kahvaltı öğünü üzerine birçok bilimsel araştırma yapıldığını kaydeden Kolukırık, “Son yıllarda yapılan araştırmalar ilginç bulgular ortaya koymaktadır. Çocuklarda kahvaltı öğünün öneminden ve okul başarısına etkisi önemlidir” dedi.



2015 yılında bir grup normal ağırlıklı ve kilolu çocuklar üzerinde yapılan çalışmanın sonucuna göre bazı önemli bulgulara rastlandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık, "Protein ağırlıklı kahvaltı yapan kilolu çocuklardaki enerji harcaması ve yağ yakımı karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı yapan ve protein ağırlıklı kahvaltı yapan normal kilolu çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur.



Protein ağırlıklı kahvaltıda karbonhidrat ağırlıklı kahvaltıya göre her iki grupta da şu sonuçlar görülmüştür. Protein ağırlıklı kahvaltı yapan çocuklar yemek sonrası karbonhidrat ve yağ yakımı daha yüksektir, enerji harcaması daha yüksektir, daha çabuk tokluk hissi verir" ifadelerini kullandı.

‘Çocukların dikkat ve hafızasını da geliştiriyor’

Yaşları 6 ile 16 arasında bin 386 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmaya göre çocukların kahvaltı sıklığı ve bilişsel fonksiyonları incelendiğini kaydeden Kolukırık, "Çocuklar dikkat testi ve hafıza testi gibi birkaç teste tabi tutulmuştur. Düzenli kahvaltı yapan çocukların üstün performans sergiledikleri görülmüştür. Bunun sonucunda kahvaltının dikkat ve hafızaya pozitif etkileri olduğunun bir kez daha altını çizebiliriz. Çin’de bin 269 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada ise kahvaltının sözel zekaya ve IQ test puanına pozitif etkisi olduğu bulunmuştur.



Bu sonuçlara göre bir çocuğun okula gitmeden önce sabah erken saatlerde mutlaka kahvaltı yapmasını öneriyoruz. Okul performansını büyük ölçüde olumlu etkilediğini bilimsel araştırmalarca görüyoruz. Bu kahvaltı protein ağırlıklı olmalıdır. Örnek bir kahvaltı tabağı şöyle olabilir; 1 su bardağı süt, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 köfte kadar peynir, 5-6 adet zeytin, domates, salatalık, 1 veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği. Bu; kalsiyumdan, demirden, liften zengin yeterli bir kahvaltı tabağıdır" ifadelerini kullandı. İHA