Kalp ameliyatı sonrası bunlara dikkat

Kalp Hastalıkları ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp ameliyatından sonrası iyileşmeyi hızlandıran 8 kural hakkında bilgi verdi. Sigaranın, genel sağlık durumunu bozan en önemli faktörlerin başında geldiğini belirten Mavitaş, hastalık veya ameliyat nedeniyle sigarayı bırakan hastaların iyileşmeye yönelik ilk adımı attığının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Kalp ameliyatından sonra uykusuzluk ve iştahsızlık gibi durumlara rastlanabileceğini, bu tür değişimlerin özellikle yaşlı hastalarda daha sık ortaya çıktığını anlatan Mavitaş, “Bu ve benzeri şikayetler, iyileşme döneminin ardından ortadan kalkar.

Ancak bu konuda hastaya düşen birtakım görevler vardır. Örneğin, taburcu olduktan sonra hastanın en az altı hafta sırt üstü yatması, bu dönemde ağırlık kaldırmaması gerekir.

Ameliyat sonrası yapılan günlük aktiviteler ve yürüyüşler sırasında da kendini yormaması büyük önem taşır. Çünkü kişinin efor kapasitesi zamanla artar” diye konuştu.

'Beslenme önerilerini dikkate alın'

Kalp ameliyatı geçiren hastaların beslenmesine de dikkat etmek gerektiğini anlatan Mavitaş, “Yemekler, az yağlı ve az tuzlu olmalıdır. Kırmızı et yerine, derisi alınmış tavuk, hindi veya balık, ana öğün olarak da kepek ekmeğiyle beraber pirinç, fasulye veya etsiz sebze yemeği tüketilmesi önerilir.

Yağsız pişirme yöntemlerinin, yani kızartma yerine haşlama, buğulama, fırın veya ızgara tercih edilmelidir. Etlerin yağlı kısımlarının pişirilmeden çıkarılması, yağsız ya da az yağlı süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi, günde dört-beş kez taze meyve tüketilmesi de dikkat edilecek diğer beslenme kuralları arasında yer alır.

Tabi, eğer hastanın diyabet ve hipertansiyon hastalıkları yoksa belirtilen beslenme düzenini iyileşme dönemi olan ilk 2 aydan sonra uygulaması gerekir” dedi.

'Doktorun önerdiği şekilde egzersiz yapın'

Egzersiz yapmanın genel vücut sağlığı için çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mavitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak ameliyat sonrası dönemde bunun uygulanışına ve doktorun önerdiği şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir. Ameliyatlı hastaların ilk hafta evde istirahat etmesi tavsiye edilir.

Ardından dışarıda yürüyüş programının ilk gün 15 dakikayla başlayıp, daha sonra her gün ya da iki günde bir 5 dakika artırılması uygun olur. Yürüyüş yaparken düz yollar tercih edilmelidir.

Bu aktivite bağırsak hareketlerini artırdığı için kabızlığı da önler, akciğer kapasitesini yükselterek daha rahat nefes almayı sağlar, ödemin oluşumunu engeller, kilo kontrolünü sağlar ve uyku düzenine yardımcı olur.”

İHA