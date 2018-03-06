Kalp sağlığına dikkat

Temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp, metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık ürünlerin de vücuttan atılması, vücut ısısının düzenlenmesi, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gibi görevleri yapan en önemli organımızdan bir tanesidir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, kalbin çeşitli nedenlerle görevini yerine getiremediğinde, birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek kalp hastalıkların belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Dr. Yücel, "Kalp dakikada 60-80 çarpma arasında değişen bir hızla 5-35 litre arası, günlük ise 9 bin litre kanı vücuda pompalar. Normal bir kadında ortalama ağırlığı 200-280 gram, yetişkin bir erkekte ise 250-390 gram ağırlığındadır. Her kişinin kalbi kendi yumruğu büyüklüğündedir.

Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, bizzat kendinde veya diğer organlarda birtakım bozukluklara sebep olur. Bunlar da hastalık belirtileri olarak, hastaların şikayetlerini oluşturur.

Genel olarak hastalarda görünen kalp hastalıkları belirtilerini; ağrı, nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, çarpıntı, bacaklarda ve karında şişme, öksürük, bayılma, hazımsızlık, hıçkırık ve yutma güçlüğü, baş ve ense ağrıları morarma, olarak sıralayabiliriz. Saymış olduğumuz bu şikayetlerden bir ya da bir kaçını kendisinde görenlerin mutlaka bir uzman doktora başvurması gerekmektedir. Yapılacak olan muayene sonrası hastanın durumuna göre tedavisine başlanması hayati önem taşımaktadır” dedi.

İHA