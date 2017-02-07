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KALP VE DAMAR HASTALARI, BU BİTKİ TAM SİZE GÖRE!

7 metreye kadar büyüyebilen, beyaz tonlarında çiçeklere sahip, dalları dikenli yabani bir ağaçtır. Meyveleri muşmula gibidir. Turuncu, kırmızı ve koyu sarı renklerinde görülürler. C vitamini açısından zengindirler ve çok faydalı besin değerlerine sahiptir.

07 Şubat 2017 Salı 20:34
KALP VE DAMAR HASTALARI, BU BİTKİ TAM SİZE GÖRE!

Alıç Meyvesinin Faydaları;

Kalp ve damar sorunlarının giderilmesinde destekleyici rol oynar. Alıcın meyvesi, damarlardaki tıkanıklığın açılmasında etkili olduğu gibi, damarların biraz daha genişlemesini sağlayarak kalbi ferahlatır  ve daha rahat bir kan akışına olanak sağlar. Damar sertliğini önlenmesine yardımcı olduğu gibi, kalbin kuvvetlenmesinde yardımcı olur. Kalp atışını düzenler ve ritim bozukluklarının giderilmesinde çok önemli rol oynar. Asabiyeti dindirir ve çarpıntıyı azaltıcı rol oynar. Ayrıca Sinir bozukluklarında kullanılır. Uykusuzluğu giderir, beyne kan akışını hızlandırır, yüksek tansiyonlarda düzenlemeyi sağlar.İdrar söktürücü ve spazm çözücüdür, mideyi kuvvetlendirerek cinsel gücü de arttırdığı klinik deneylerle ortaya konmuştur.

Alıç çiçeği ve ağacını nasıl kullanabiliriz?

Bu bitki, hem yaprağı, hem meyvesi olarak kullanılabilir. Alıç çiçeğinden yapılan çay düzenli olarak alıç meyvesi ile birlikte düzenli olarak tüketilirse kalp krizi riskini en aza indirir ve kalp krizi sonrası iyileşmeyi kolaylaştırır. Lapa haline getirilip şişliklerin üzerine konursa tedavi edici etkisini gösterir. Suyu şerbet halinde kullanılırsa vücut ve baş ağrılarında etkili olur. Alıç bitkisi ve meyvesi, vücutta herhangi bir toksin ve birikinti yapmadığı için uzun süre hiç endişelenmeden kullanılabilir. Olumlu etkilerini görebilmek için zaten uzun süreli kullanımlar önermekteyiz.

 

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