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'Kalp yetersizliği kronik ve ilerleyicidir'

Kalp yetersizliğinin genellikle kronik ve ilerleyici olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, "Tüm dünyada yaşam beklentisinde uzama ve yaşam şekli değişikliği ile sıklığı artmaktadır" diye konuştu

15 Mayıs 2018 Salı 16:21
'Kalp yetersizliği kronik ve ilerleyicidir'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, kalp yetersizliğinin genellikle kronik ve ilerleyici olduğunu, tüm dünyada yaşam beklentisinde uzama ve yaşam şekli değişikliği ile sıklığının arttığını bildirdi.

Kalp yetersizliği hastalarında zatürre riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulunan Kaymaz, "Kalp yetersizliği önemli bir halk sağlığı problemidir. Kalp yetersizliği tanım olarak kompleks bir durum olup, kalp kasının kasılmasında veya gevşeme işlevinin yetersiz olması ile oluşan klinik bir sendromdur.

Kalp yetersizliği genellikle kronik ve ilerleyicidir. Tüm dünyada yaşam beklentisinde uzama ve yaşam şekli değişikliği ile sıklığı artmaktadır" görüşünü paylaştı.

Prof. Dr. Kaymaz, Türkiye'de hastalığın görülme sıklığında bir artış beklendiğini, dünyada kalp yetersizliği sıklığının yüzde 2 civarında olduğunu, ülkede ise hastalığın görülme sıklığının 2011 yılında gerçekleştirilen HAPPY çalışmasına göre semptomu olanlarda yüzde 2,9, semptomu olmayan kişilerde ise yüzde 4,9 olarak tespit edildiğini kaydetti.

Kalp yetersizliği görülme sıklığı artıyor

Türkiye'de yaşlı nüfusun artması sebebiyle kalp yetersizliği görülme sıklığının da artmasının beklendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Pnömokok enfeksiyonu sağlıklı kişilerde ve kalp damar hastalıklarında damarda kötü kolesterolün hücreye girişini artırarak, damarda tıkanıklık eğilimini artırabilme ihtimali nedeniyle kalp yetersizliğinde artışa ya da kalp fonksiyonunda azalmaya sebep olabilir.

Pnömokok enfeksiyonu daha önceden kalp yetersizliği olan hastalarda hastaneye yatış gerekliliğinin yanı sıra ölüme sebep verme ihtimalini de artırıyor. Ters çan eğrisi şeklinde çocuklukta ve özellikle ilk yaşlardaki yüksek ölüm oranı adölesan çağla birlikte azalırken elli, altmış yaşından itibaren tekrar belirgin şekilde artış gösteriyor.

Bu enfeksiyon, kalp yetersizliği gibi ek hastalığı olanlarda bu yaşlardan önce de ciddi sonuçlar doğurabilen ciddi bir enfeksiyon sebebidir."

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Anahtar Kelimeler:
KalpKolesterolKronik
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