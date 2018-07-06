Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

'Kalp yetersizliği vakaları artacak'

Nefes darlığı, ayaklarda şişme ve çabuk yorulma şeklinde kendini gösteren kalp yetersizliği vakalarının önümüzdeki 10 yıl içinde iki kat artış göstermesi bekleniyor

06 Temmuz 2018 Cuma 17:33
'Kalp yetersizliği vakaları artacak'

Kalp yetersizliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artıyor. Yaşam boyu tedavi gerektiren, sık hastane yatışları, iş gücü kaybına yol açması, pahalı ilaç ve cihaz tedavisi uygulamaları nedeniyle bu rahatsızlık aynı zamanda sağlık ekonomisini de etkiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu kalp yetersizliği artışlarına dikkat çeken konuşmasında şunları söyledi: “Genel olarak toplumda kalp yetersizliği görülme oranı yüzde 3 iken, 70 yaş sonrası bu oran yüzde 10’a, 80 yaş sonrası yüzde 20’lere çıkıyor. Yaşlı nüfusun giderek artmasıyla kalp yetersizliği vakaları önümüzdeki 10 yıl içinde iki kat artış göstermesi bekleniyor."

Nefes darlığı ve halsizliğe dikkat

Nefes darlığı, ayaklarda şişme ve çabuk yorulma şeklinde kendini gösteren kalp yetersizliğinin, öksürük, iştahsızlık, vücut ağırlığında artma, gece sık idrara çıkma gibi belirtileri de olduğuna değinen Duygu, "Erken tedavi ile kalp yetersizliğinin kötüleşmesi önlenebilir. Hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, şeker hastalığı, obezite, kapak hastalıkları, doğuştan kalp delikleri, ailede kalp yetersizliği öyküsü olanlar, kemoterapi-radyoterapi gören hastalar, kalp kası hastalığı olanlar, alkol kullananlar ve ritim bozuklukları bulunan hastalar gibi risk altındaki kişilerin de erken tedaviye başlaması hayati önem taşır" dedi.

'Geri dönüşü olabilir'

Kalp yetersizliğinin yaşam boyu tedavi gerektiren kronik bir hastalık olduğunu, düzeltilebilir bir nedene bağlıysa geri dönüşü olabileceğini belirten Duygu, "Yaşam beklentisi, prostat kanseri, kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, rahim kanseri gibi pek çok kanser türünden daha düşük olup genel olarak beş yıllık yaşam beklentisi yüzde 50’dir.

Çok ciddi nefes darlığı olan ve günlük aktivitesi belirgin kısıtlanmış ileri evre olgularda ise bir yıllık yaşam beklentisi yüzde 50’dir. Kalp yetersizliği gelişimini önlemek, ilerlemesini yavaşlatmak ve ileri evre olgularda yaşam süresini uzatıp yaşam kalitesini artırmak toplumun kalp yetersizliği konusunda bilinçlenmesi ile mümkün olacaktır” diye konuştu.
İHA

Son Güncelleme: 06.07.2018 17:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Modern çağ hastalığı: İnsülin direnci
Modern çağ hastalığı: İnsülin direnci
Ağız kanseri sinsi ilerliyor
Ağız kanseri sinsi ilerliyor
Bol su mu, bol macun mu?
Bol su mu, bol macun mu?
Erken dönemde önlem alınmalı
Erken dönemde önlem alınmalı
Hastalık hastası olmayın
Hastalık hastası olmayın
Sağlık için kuru meyve tüketin
Sağlık için kuru meyve tüketin
Özellikle erken doğan çocuklarda görülüyor
Özellikle erken doğan çocuklarda görülüyor
Fibromiyalji en çok işkoliklerde görülüyor
Fibromiyalji en çok işkoliklerde görülüyor
Derinizi savunmasız bırakmayın
Derinizi savunmasız bırakmayın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim