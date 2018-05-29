Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

Kan sayımıyla lösemiye erken teşhis

Löseminin, yılda bir kez yapılan basit bir kan sayımı tetkiki ile erken dönemde fark edileceğini söyleyen Uzman Dr. Nermin Ankay, erken teşhis ile tedavinin daha başarılı sonuçlandığını kaydetti

29 Mayıs 2018 Salı 16:00
Kan sayımıyla lösemiye erken teşhis

Halk arasında kan kanseri olarak bilinen löseminin; çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklandığını ve bir tek hücrenin kanserleşmesi, daha sonra bu hücrenin çoğalıp kana ve dokulara yayılması sonucu ortaya çıktığını kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nermin Ankay; çocuklarda en sık rastlanan kanser türü olan löseminin en fazla görüldüğü yaş dilimin 2-5 yaş arası olduğunu bununla birlikte her yaşta ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman Dr. Ankay “Lösemi vücudumuzdaki kanser önleyici veya kanser yapıcı genlerdeki bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Bu bozulmayı kolaylaştıran faktörler arasında yüksek doz radyasyon, bazı virusler, kimyasal maddeler, gıdalardaki katkı maddeleri, zehirli gazlar sayılabilir.

Down sendromu gibi kalıtsal hastalıklarda da risk artmaktıdır. Çok nadir görülen bazı lösemi tiplerinde aileden geçiş söz konusu olsa da, lösemi genel olarak kalıtsal bir hastalık değildir” dedi.

Löseminin belirtileri nelerdir?

Lösemi hastalığına özel bir belirtinin olmadığını belirten Ankay, "Bazen hiç belirti vermeyebilir. İştahsızlık, zayıflama, solukluk, ateş, vücutta morarmalar, deride küçük kırmızı kanama odakları, burun ve diş etlerinde kanama, lenf bezlerinde büyüme ve kemik ağrıları sıktır. Bu sayılan belirtiler başka birçok hastalıkta da görülebilir. Yukarıda sayılanlardan bir ya da birkaçının olması durumunda uzman hekime başvurulmalıdır” dedi.

Löseminin, çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı yüzde 70-75 oranla en yüksek olanlardan biri olduğunu vurgulayan Ankay şunları söyledi: "Tanı konulduktan sonra uzun süreli bir kemoterapi (ilaç tedavisi) ve sonrasında uygun vakalarda kemik iliği nakli ile tedavi edilebilir. Hastalıklardan korunmada beslenme çok büyük önem taşımaktadır.

Çocuklar olabildiğince dengeli beslenmeli, hazır gıdalardan ve katkı maddesi içeren yiyeceklerden uzak tutulmalı, çocukların beslenmesinde doğal ve organik ürünler tercih edilmelidir. Meyve ve sebzeler yenmeden önce iyice yıkanmalı, kullanılan kimyasal ilaçlardan arındırılmalıdır. Çocukların radyasyona maruz kalması önlenmelidir."
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hastalığın tarifi zor
Bu hastalığın tarifi zor
Onları gıda zehirlenmelerinden koruyun
Onları gıda zehirlenmelerinden koruyun
Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor
Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor
Multipl Skleroz çaresiz bir hastalık değil”
Multipl Skleroz çaresiz bir hastalık değil”
'Fıtıkta etkili çözüm: Kayropraktik'
'Fıtıkta etkili çözüm: Kayropraktik'
'İnsanları aşılama yöntemleri korur'
'İnsanları aşılama yöntemleri korur'
Dişlerde temizlenmeyen taşlara dikkat
Dişlerde temizlenmeyen taşlara dikkat
'Stres bel ağrısını artırıyor'
'Stres bel ağrısını artırıyor'
Keneden koruyan basit yöntemler
Keneden koruyan basit yöntemler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim