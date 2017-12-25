Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111765
ALTIN
156.250
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0961
EURO
4.5215

Kan şekeri kontrol altında olmalı

Diyabetin zararlı etkilerinden korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmanın büyük önem taşıdığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, diyabetin iyi kontrol edilmediğinde, özellikle kalp, böbrek, ayak ve gözler için ciddi bir tehdide dönüşebildiğini söyledi

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:10
14 Okunma
Kan şekeri kontrol altında olmalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, sinsi şekilde ilerleyen diyabetin iyi kontrol edilmediğinde, özellikle kalp, böbrek, ayak ve gözler için ciddi bir tehdide dönüşebildiğine vurgu yaparak, toplumda her 10 kişiden 1’inde görülen diyabetin zararlı etkilerinden korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, son yıllarda hızla yaygınlaşan yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının diyabete zemin hazırladığına dikkati çekti.

Yazıcıoğlu, diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükselten 5 önemli adım olduğunun altını çizerek, “Diyabet genetik geçişli bir hastalıktır. Doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir. Çok su içme, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarında geç iyileşme gibi belirtiler, diyabete işaret edebilir.

Bunların erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemler alınarak yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması önemlidir.

Ancak buna rağmen diyabetin ortaya çıktığı durumlarda, yaşam kalitesinin düşmemesi için hastaların bazı kurallara uyması gerekmektedir” diye konuştu.

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz şart

İdeal kilonun hem diyabetin önlenmesi hem de diyabet hastalarının yaşam kalitesi açısından önemli olduğuna değinen Yazıcıoğlu, “Toplumda Tip 2 diyabet riski olan kişilerde belirtilerin erken dönemde saptanması ve doğru bir şekilde yönetilmesi, diyabetin önlenmesi açısından gereklidir.

Tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerin vücut ağırlıklarından yüzde 5-7 kilo kaybı sağlanması, yüzde 56 oranında hastalığın önlenmesine yardımcı olacaktır. Kilolu olan diyabet hastalarının ise üç aylık bir dönemde yüzde 7 oranında kilo vermesi iyi bir başlangıç kabul edilir.

Hastaların doğru beslenme ve günlük egzersiz düzeni ile kilo kontrolü hedeflenmektedir. Sağlıklı beslenmeye önem verilmeli ve özellikle katkı maddeli gıdalardan uzak durulmalıdır.

Düzenli egzersiz, günlük fiziksel aktiviteleri artırmak ve sağlıklı beslenme diyabetten korunmak için de önemli faktörlerdir" dedi.

Mutlaka sigara bırakılmalı

Diyabet hastalarında kalple ilgili sorunların görülme sıklığı, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, “Özellikle kandaki şeker yüksekliğine bağlı olarak kalp damar yapısı bozulmakta ve damar sertliği nedeniyle de damar tıkanıklıkları oluşmaktadır.

Şeker hastalarının, olası bir kalp hastalığı riskine karşı tansiyon ve kolesterol değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri de ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü hipertansiyon ve yüksek kolesterol, özellikle diyabetliler için sık görülen kardiyak sorunların başında gelmektedir” diye konuştu.

Sigara kullanımı kalp hastalıklarında ölüm riskini 4 kat artırdığını kaydeden Yazıcıoğlu, sigarayı bırakmak diyabet hastaları için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Böbrek fonksiyonları takip ettirilmeli

Diyabetin uzun dönemde böbrek sağlığını olumsuz etkileyen ve kişiyi böbrek yetmezliğine götürebilen önemli bir süreç olduğunu dile getiren Gökhan Yazıcıoğlu, “Diyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 30-40’ında böbrek yetmezliğinin nedeni diyabete bağlı böbrek hasarıdır. Uygun ilaç tedavisi, diyet ve egzersiz programı, kan şekeri düzeyi ile kan basıncı normal sınırlarda tutularak böbrekler diyabetin olumsuz etkilerinden korunabilmektedir.

Diyabet hastaları, böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak takip ettirmeli ve kan şekeri seviyelerinin de uygun sıklıkla kontrolünü sağlamalıdır.

Ayrıca kilo fazlalığı olan, az hareket eden, ailesinde diyabet bulunan gibi diyabet gelişimi riskine sahip kişilerin yılda bir kez kan şekeri ölçümü yaptırmaları, diyabetin erken tanısı ve etkin olarak tedavisi için önemlidir” dedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DiyabetKan ŞekeriGökhan YazıcıoğluKontrolBöbrekKalpAyakGözMetabolizma Hastalıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kirpik iltihabı arpacığa neden olabilir’
‘Kirpik iltihabı arpacığa neden olabilir’
Bu belirtiler ağrı habercisi
Bu belirtiler ağrı habercisi
Migren ağrılarına elle tedavi
Migren ağrılarına elle tedavi
'Epilepsi hastaları endişelenmesin'
'Epilepsi hastaları endişelenmesin'
‘Beyin damar hastalıkları önlenebilir’
‘Beyin damar hastalıkları önlenebilir’
Bebeklerde ağız içi lezyonlara dikkat!
Bebeklerde ağız içi lezyonlara dikkat!
20 yaş dişinin yaşı yok
20 yaş dişinin yaşı yok
15 milyon kişi bu ağrıyı çekiyor
15 milyon kişi bu ağrıyı çekiyor
‘Virüsler antibiyotikle öldürülemez’
‘Virüsler antibiyotikle öldürülemez’

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim