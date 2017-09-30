Kanal Tedavisi Nedir ?

Kanal tedavisi yapılmazsa enfeksiyon kök ucundaki dokulara kadar ulaşabilir.

Çene kemiği de iltihaplanarak aşınır. Ortaya çıkan boşluklarda apse meydana gelir. Dolayısıyla ağrılar ve şişikler meydana gelir. Tedavi yapılmazsa diş kısa zamanda kaybedilir. Kanal tedavisi yapılmış bir diş, düzenli kontrollerle birlikte ömür boyu kullanılabilir.

İlerlemiş diş çürükleri, eğer tedavi yapılmazsa dişin içindeki damar ve sinir yumağı olan pulpa dokusuna zarar vermeye başlar. Genellikle tedavi 2 seans sürer.

Kanal tedavisinin amacı, çürük durumda ve çekilecek kadar kötü durumdaki dişlerin, mikroplu tüm kısımlarının temizlenerek, uzun süre daha ağızda kalmasını sağlamaktır.



Kanal tedavisi esnasında ağrı olur mu ?

Tedavi yapılırken lokal anestezi uygulandığından hasta ağrı hissetmez. Bazı durumlarda anestezinin yeterli olmadığı zamanlar ilaç kullanılması gerekebilir, fakat bu çok ender görülen bir durumdur.

Kanal tedavisi esnasında eğer enfeksiyon tam olarak geçmeden yapılan dolumlardan sonra dişte ağrı ve şişlik olabilir. Bu durumlarda hemen bir diş hekimine görünülmelidir.



Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisinde her bir kökte bulunan bakteriler ve ölü dokular kanalların içinden çıkarılır.

Eğer diş ölü değilse, anestezi yapılarak diş uyuşturulur. Dişin üstünde küçük bir delik açılarak ölü doku ve bakteriler küçük kanallardan dışarı çıkartır. Kanallar daha sonra özel solüsyonlarla temizlenir. Daha sonra yumuşak bir geçici dolguyla temizlenmiş kanalları kapar.

Kök kanal tedavisi enfeksiyonun yayılmasını durdurur ve dişin çekilmesine gerek kalmaz.

Kanal tedavisinin aşamaları;

1. Kanal Tedavisi sırasında hastanda ağrı ve acı hissi olmaması için dişe anestezi yapılır.

2. Çürük temizlenip, hastalıklı ve yumuşak doku çıkarılır. Sinir ve doku artıkları temizlenir.

3. Kök ucuna kadar diş kanalına şekil verilir. Eğer ihtiyaç olursa bazı ilaçlar uygulanarak iyileşme hızlandırılabilir.

4. Diş iyileşene kadar geçici dolguyla dişin üzeri kapatılır. İltihabın çoğalmasının durduğu tespit edildikten sonra, kanal içerisi özel bir dolguyla kök ucuna kadar doldurulur.

Kanal tedavisi yapılmış bir dişin ömrü ne kadardır?



Düzenli diş hekimi kontrolü yapılırsa ve diş tekrar enfekte olmazsa, çürümesini önleyici tedbirler alınırsa, ömür boyu bu dolgu kullanılabilir. Ağız bakımı ve düzenli diş fırçalama ile de dişin tekrar çürümesi önlenmelidir.

Kanal Tedavisi Sonrası

Kanal Tedavisini gerçekleştiren diş hekimi her bir kanalı dolgu malzemesiyle kapar ve dişin çiğneme yüzeyine kalıcı dolgu koyar. Genellikle doktorlar tam kaplama yöntemiyle dişin kırılmasını önlerler; kök kanal tedavisi uygulanmış diş daha çabuk kırılır.

Diş hekimi kemiğin iyileşme sürecini ve enfeksiyonun temizlenip temizlenmediğini görmek amacıyla 6 ay içinde dişin röntgeni çekebilir.

Riskleri

Kök kanal tedavisi bittikten sonra bazen apse kalabilir. Bu durumda diş hekimi, hastayı ameliyat ederek hastalıklı dokuyu kökün ucundan temizleyip çıkardıktan sonra bölgeyi kapayabilecek bir uzmana yönlendirebilir.



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