Kanınız saç dökülmesini durduruyor

Saç dökülmelerinde saçlı derinin kan dolaşımının hızlandırılarak dökülmenin durdurulduğuna ve bu yöntemlerden birinin kişinin kendi kanı olduğuna dikkat çeken Dermatolog Uzm. Dr. Engin Kocabaş, “Kişiden 8-10 cc kan alınır ve özel bir kit içinde santrifüj ile trombositlerden zengin kısmı ayrıştırılır. Elde edilen trombosit saçlı deriye ufak iğneler ile yüzeysel enjeksiyon tekniğiyle uygulanır” dedi.

Saç dökülmesinin çok sık görülen bir durum olduğunu ve günde 50-100 tel arası saç dökülmesinin normal olduğunu belirten Dermatolog Uzm. Dr. Engin Kocabaş, “Saçlı derideki tüm saçlar bir büyüme döngüsü içindedir. Bu saçların ortalama yüzde 90’ı büyüme (anagen) fazındadır ve bu faz yaklaşık 3 yıl sürer. Saçların ortalama yüzde 10’u da dinlenme (telogen) fazındadır ve bu faz da yaklaşık 3 ay sürer. Bu süre sonunda kıl folikülünden yeni saç oluşur ve dinlenme fazındaki saç dökülür. Günde yaklaşık 50-100 arası saç dökülmesi normal kabul edilir. Fizyolojik stres ve hormonal değişimler gibi durumlarda büyüme fazındaki saçlar hızlı şekilde dinlenme fazına geçerler ve klinik olarak saç dökülmesi gelişir” diye konuştu.

‘20-30’lu yaşlarda ortaya çıkmaya başlar’

Saç dökülmesini tetikleyen hastalıkları ve sebepleri de anlatan Dr. Kocabaş, “Doğum yapma, ateşli hastalıklar, tiroid hastalıkları, diyet ile ilgili sebepler, bazı ilaçlar, kanser tedavileri, demir eksikliği, kronik hastalıklar, büyük cerrahi girişimler saç dökülmesini tetikleyebilmektedir. Bu durumlarda saçlı deride herhangi bir bulgu gözlenmeksizin saç kaybı oluşur. Saç dökülmesi yapan bir başka sebep de saçlı deriye ait hastalıklardır. Bu durumlarda saçlı derinin dermatolojik muayenesinde saptanan bulgular doğrultusunda bazen deri biyopsisi, kazıntı örnekleri, kıl şaftının mikroskopik incelemesi gibi yardımcı tanı teknikleri de kullanılarak neden araştırılır. Androjenik alopesi ya da erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılan dökülme paterninde hormonal ve genetik sebeplere bağlı olarak hem kadın hem erkeklerde ön ve tepe bölgelerde saçlarda seyrelme olur. Bu kalıtıma sahip olan kadınlarda saçlarda azalma ve incelme gelişir ancak tam kellik oluşmaz. Erkeklerde ise genetik olarak yatkın olan kişilerde 20-30’lu yaşlarda ortaya çıkmaya başlar, zaman içinde alın bölgesindeki saç çizgisi çekilir, tepe bölgesi incelip açılmaya başlar ve ilerledikçe kellik geliştiği görülür.Erkeklerdeki en yaygın saç dökülmesidir” şeklinde konuştu. İHA