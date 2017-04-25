‘Kanser bilinci ders olarak verilmeli’

Antalya’da toplumda kanser bilincini oluşturmaya gönül veren ve bu alanda yaptıkları sosyal ve bilimsel projeler ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan Akdeniz Entegratif ve İnovatif Onkoloji Grubu (MİİOG), Prof. Dr. Mustafa Özdoğan başkanlığında yeni bir projenin startını veriyor. Grup, 26-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te düzenlenecek 3. Antalya Bilim Festivali’nde hayata geçirilecek “Kanserle Barışık Gönüllü Elçiler” projesi ile çocuklara ve gençlere kanser biliminin inceliklerini öğretecek.

Toplumdaki kanser algısındaki korku ve yanlışlar nedeniyle böyle bir proje başlatmayı önemli bulduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, “Kanserden korunmak mı? Kanserden korkmamak mı? Kanser farkındalığı mı? Kanserle barışmak mı? Aslında hepsi aynı hedefe gidiyor ve birbirini takip ediyor. Toplumda kanser farkındalığı ve bilincini oluşturmadan kanserden korunmak mümkün olmayacaktır. Kanser farkındalığı sonrası kendini koruyabilen bir toplum ise kanserden korkmayacak ve böylece kanser ile barışık bir toplum oluşturmanın önü açılabilecektir. Kanserle mücadelede kanser bilincinin sadece erişkinlerde oluşturulmasının yeterliği olmadığı bir gerçektir. Çocuklarda kanserle ilgili farkındalık oluşturulması aileyi de etkileyebiliyor. Yani toplumda gerçekten bir kanser bilinci oluşmasının yolu çocuklara hastalığı öğretmek ve onların aracılığıyla aileleri bilgilendirmekten geçiyor” dedi.

Okullarda ilk ders kanser bilinci

Toplumda kanser bilincinin oluşmasında çocukları bilgilendirme fikrinin hedeflerinin başlangıcı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, yıllar önce amaçları arasına koyduğu ve 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda tüm okullarda dersin ilk saati öğrencilere kanserin anlatılması düşüncesini hayata geçirmeye yaklaştıklarını anlattı. Türkiye’de bu yıl 3’üncüsü yapılacak olan Bilim Festivali’nin ekibi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özdoğan, “Seçkin ve güzel ekibimizde geleceğe yönelik projeler yapıyoruz. Yıllar önce hayalini kurduğumuz, tüm okullarda kanser haftasının ilk günü ve ilk saatinde, öğrencilere kanserin anlatılması şansına artık daha yakınız. Biz bu hedefe 2 yıldır çocuklara kanseri nasıl anlatacağımızı düşünerek yaklaştık. Videolar çektik, posterler hazırladık ve sigaranın öyküsünü anlattık. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve obezite ile kanser ilişkisini anlaşılabilir kılan posterler ve videolar oluşturduk. Bunu yaparken ekip olarak tüm ayrıntılara uzun süre kafa yorduk. Bu sosyal proje bizi çok daha heyecanlandırıyor. Bilim festivali sonrası arzu eden okullara da hazırlıklarımızı sunmayı düşünüyoruz” diye konuştu. İHA