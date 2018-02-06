Kanser erkeklerde daha çok görülüyor

Dünya Kanser Günü nedeniyle Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen etkinlikte kanserin nedenleri, tedavi yöntemleri, en ç ok görülen kanser tipleri ve farkındalık konuları konuşuldu. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Füsun Tokatlı, dünyada her yıl 17 milyon kişinin kansere yakalandığını belirterek, “Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybedilmektedir. ABD'de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye'de ise bu rakam 160 bindir.

Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte. Ayrıca erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türleri; akciğer, prostat, kalın barsak, mesane ve midedir. Kadınlarda ise meme, tiroit kanseri, rahim kanseri, kolon ve akciğer kanseridir. Kadınlarda akciğer kanserine yakalama ve ölüm oranları artmaktadır. Çünkü kadınlar daha fazla sigara tüketmeye başlamıştır.

Halbuki erkeklerde akciğer kanserinde ölüm oranların azalmaktadır. Çocuklarda en sık gördüğümüz kanser ise lösemidir. Arkasından beyin tümörü ve lenf bezi kanseri gelmektedir” şeklinde konuştu.

Obezite kansere neden oluyor

Tarama programlarına katılmanın kanserden korunmak için en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tokatlı, “Kanserden korunma özellikle halkımızı bilinçlendirme yönünde olur. Kansere sebep olan etkenleri bilmek önemlidir. Tütün ve tütün mamullerinin azaltılması ya da yasaklanması gerekmektedir.

Obezite ile savaş çok önemli. Çünkü 6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir. Demek ki obezite ile savaş ikinci planda geliyor. Fizik egzersizlerin arttırılması, teşvik edilmesi ve halkımızın tarama programlarına katılımı arttırılması gerekir.

Kanserde erken tanı çok önemlidir. Bunu sağlayan tarama programlarıdır” diye konuştu.

Bazı kanserlerde cerrahi ön planda

Kanserde tedavi konusuna değinen Prof. Dr. Tokatlı, “Meme, kolon ve prostat kanseri gibi kanserlerde cerrahi ön plandadır.

Cerrahi yapılamayan hastalarda radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavileri ülkemizde ve hastanemizde yapılmaktadır. Kolon kanserlerinde ve meme kanserinde ameliyat önem arz eder. Özellikte erken tanıda kadınlarımızın 3'de 2'sinin memesi korunabilmektedir.

Yani memenin tümü değil, bir kısmı alınmakta ve böylece hastalarımız memeleri ile hayatını idame edebilmektedir. Enken evrede prostat kanserinde radyoterapi, cerrahiye eş değerdir. O yüzden illaki cerrahi olması gerekmez. Radyoterapi ile de kür sağlanabilmekte” ifadelerini kullandı.

İHA